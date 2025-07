Corrida ''à francesa'' entre mãe e filha acaba com dois Porsche apreendidos

Guiar um descapotável ao sol sob temperaturas extremas pode parecer irracional mas essa foi a opção tomada por mãe e filha para delirarem com as acelerações dos seus Porsche 911 Carrera GTS cabriolés.

Todavia, a paixão geracional por este bólide não combina com acelerações acima dos limites legais, como aconteceu no último sábado numa estrada nacional nos arredores de Molliens-au-Bois, no noroeste de França.

Com poucos minutos de diferença, ambas foram "apanhadas" por uma patrulha policial em total excesso de velocidade de cabelos ao vento.

"Quando o excesso de velocidade se torna um assunto de família", escreveu a Gendarmerie local na rede X, assinalando "140 km/hora para a mãe e 139 km/hora para a filha" numa via limitada a 80 km/hora.

A reacção dos agentes policiais foi imediata com a imobilização administrativa dos dois super descapotáveis de ambas as infractoras… com direito a regressarem a casa a pé!

Vale a pena lembrar que em França as penalizações são severas se se exceder o limite de velocidade em mais de 50 km/hora: multa de 1.500 euros e apreensão imediata da carta de condução até três anos, que também fica com menos seis dos seus 12 pontos originais.

