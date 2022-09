Depois do Yaris Cross e do Aygo X, que também se lê Cross, a Toyota alargou a sua gama de crossovers com o novíssimo Corolla Cross Hybrid.

Corolla Cross Hybrid: Toyota revela preços e abre pré-encomendas

Disponível com três níveis de equipamento, o modelo já pode ser pré-reservado no nosso país até ao final de Setembro com um sinal de apenas 100 euros.

Híbrido de 199 cv

O novo híbrido da Toyota é proposto apenas com o conhecido bloco a gasolina de 2.0 litros, apoiado por um ou dois motores eléctricos.

Nesta primeira fase, apenas está disponível a variante com um propulsor eléctrico e tracção dianteira, para uma potência combinada de 199 cv.

Seguir-se-á, mais tarde a variante AWD-i com tracção integral, com o segundo motor eléctrico instalado no eixo traseiro para dar essa valência.

A marca japonesa assegura que a quinta geração do seu sistema híbrido tem uma "resposta mais linear e previsível nas acelerações.

A velocidade está mais próxima das rotações do motor, para proporcionar uma experiência de condução mais suave.

Para toda a família

Posicionado entre o Yaris Cross e o RAV4, o Toyota Corolla Cross apresenta-se com 4,46 metros de comprimento e 1,64 metros de altura.



O modelo pretende combinar o desempenho dinâmico e a eficiência de um compacto com a versatilidade e o amplo espaço interno de um SUV.

Não é por isso uma surpresa que a bagageira chegue aos 487 litros de capacidade para carregar toda a bagagem da família.

Ao centro do tabliê destaca-se o ecrã de infoentretenimento de 12,3 polegadas, alinhado com um painel de instrumentos com a mesma dimensão.

O sistema multimédia é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, e através da aplicação myT, o condutor pode controlar e operar várias funções à distância.



São diversos os assistentes de apoio à condução, como o programador activo de velocidade, a manutenção de faixa ou a detecção de veículos no ângulo morto.

Três níveis de equipamento

São três os níveis de equipamentos para o Toyota Corolla Cross – Comfort, Exclusive e Luxury – mas apenas os dois últimos estão disponíveis nesta fase.

Mesmo não podendo ainda ser encomendado, a marca avança para a versão Comfort, que dá entrada à gama, um preço de 39.001 euros.

Conta com ecrã multimédia de 12,3 polegadas, assistente de condução inteligente, cruise control adaptativo, câmara traseira, volante em pele e jantes em liga leve de 17 polegadas.



À variante Exclusive, que arranca nos 40.801 euros, somam-se faróis LED, sistema Smart Entry & Start, tecto panorâmico e vidros traseiros escurecidos, com as jantes em liga leve a serem de 18 polegadas.

A versão Luxury, com um preço de partida de 44.201 euros, ganha bancos em pele, com os dianteiros a serem aquecidos.

Dispõe ainda de sensores de estacionamento, alerta de ângulo morto, porta da bagageira eléctrica e carregador sem fios para telemóvel.

Ressalve-se ainda que, para quem fizer a pré-reserva do Toyota Corolla Cross até 30 de Setembro no portal da marca, são oferecidas as barras do tejadilho.

