Cópia descarada: 'pão de forma' é agora uma Skyworth Summer

Há um novo híbrido plug-in chinês que promete disputar a popularidade da ‘pão de forma’ da Volkswagen… isto se pelo meio não houver uma guerra de direitos de autor.

Porque é bem evidente o enorme plágio que as linhas da Skyworth Summer revelam, segundo as imagens divulgadas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) do Império do Meio.

A frente encurvada, os faróis redondos e a grelha em V, com os contornos a estenderem-se para a linha de cintura são os mesmos "truques" que fizeram um sucesso a Volkswagen T2 fabricada a partir de 1949.

Já que os estilistas chineses optaram pela cópia, não se percebe porque não replicaram o icónico pára-brisas dividido em dois, optando antes por uma peça única.

As janelas rectangulares e o para-choques traseiro seguem o desenho do modelo original, diferenciando-se apenas atrás pelas duas portas… e pelo tejadilho!

Reação da VW em curso?

As semelhanças que o monovolume exibe sem pudor não se confirmam no tamanho: face ao "antecessor", tem 5,29 metros de comprimento por 1,93 de largura e 2,06 de altura, com 3,25 metros a separar os eixos.

Mais baixo e largo, numa inspiração directa da cultura tuning, ganha extensores nos guarda-lamas e uma pintura bem negra a dar-lhe um visual francamente agressivo.

Diferente é a motorização deste híbrido de ligar à ficha é apoiado por um bloco turbo de 1.5 litros e três cilindros com 139 cv concebido pela Geely, apoiado por um motor eléctrico de 70 kW (95 cv).

A potência combinada chega aos 218 cv para uma velocidade máxima de 165 km/hora, mas de fora fica o tipo e a capacidade da bateria agregada, assim como a respectiva autonomia.

Tendo a ID. Buzz como herdeira da ‘pão de forma’ em modo elétrico, espera-se agora uma reacção legal da Volkswagen para travar esta Skyworth Summer.

A mais recente disputa da construtora alemã respeita aos Ora Punk Cat e Ora Ballet Cat da Great Wall Motors, dois clones 100% eletrificados que seguem os mesmos passos estilísticos do "carocha".

