A Dacia alarga o espírito aventureiro das suas propostas automóveis com a nova linha Extreme para as passeatas mais radicais fora do alcatrão.

Convite à aventura: linha Extreme lança gama Dacia para o 'off-road'

A estreia deu-se com o Dacia Spring com o novo motor eléctrico de 48 kW (65 cv), agora com 220 quilómetros de autonomia dados pela bateria de 27,4 kWh.

O novo equipamento Extreme é agora alargado ao Sandero Stepway, e substitui a linha SL Extreme presente no Duster e no Jogger de sete lugares, com este último a integrar uma mecânica 100% híbrida na gama.

Estética distinta

Embora com especificidades próprias, de acordo com cada modelo, há vários elementos que se entrecruzam na nova linha Extreme.

Este nível de equipamento é proposto nas cores exteriores Cedar Green para o Sandero Stepway, Duster e Jogger, com o Slate Blue a ser a nova imagem de marca do Dacia Spring 65.

As molduras dos retrovisores laterais, as barras do tejadilho e os logótipos são em Copper Brown, enquanto os centros das rodas, de 16 ou 17 polegadas com acabamento em preto brilhante, têm a mesma cor.

Há também detalhes em castanho cobre junto aos faróis de nevoeiro dos Sandero Stepway e Jogger, e junto aos faróis dianteiros do Spring, enquanto as embaladeiras das portas também têm um desenho topográfico.

Dentro do habitáculo são relevados os estofos dos bancos, os painéis das portas e o tabliê em Microcloud com um aspecto visual semelhante ao veludo.



Com uma boa resistência às agressões externas e fácil de limpar, tem detalhes em Copper Brown nos pespontos e em algumas molduras, com os tapetes a serem em borracha.

Novidade é a integração de série do sistema Extended Grip no Sandero Stepway e no Jogger, sendo opcional no Duster 4x4.

Quando activado através de um botão na consola central, o sistema permite às rodas dianteiras girarem o máximo possível com menos perdas de tracção, ao ajustar as definições de controlo electrónico de estabilidade.

Jogger é cama sobre rodas

Alinhado com o lançamento da nova linha Extreme está o Sleep Pack amovível, primeiro equipamento a ser lançado como parte da gama de acessórios InNature da marca franco-romena.



Disponível em todos os níveis de equipamento do Dacia Jogger, este pacote transforma o habitáculo num quarto para dormir em apenas alguns minutos.

Compatível com todos as versões Jogger, na versão de sete lugares basta retirar os dois bancos da terceira fila para montar aquele acessório.

O pacote, a pesar menos de 50 quilos, inclui uma cama dupla de fácil montagem, uma prateleira e um espaço para guardar pequenos objectos.

O sistema de cama deslizante, integrado nas portas traseiras, inclui um colchão de 190 cm x 130 cm, deixando uma altura livre de 60 centímetros para a cabeça.



O Sleep Pack fica longe de olhares indiscretos quando a chapeleira está colocada, no que parece ser um Jogger convencional de cinco lugares.

A concepção da caixa de madeira garante o acesso à área de armazenamento de 220 litros de capacidade, esteja ela montada ou não.

Estão ainda disponíveis outros acessórios InNature para complementarem esta oferta, como cortinas opacas para todas as janelas.

Engenhosa é uma tenda que pode ser interligada ao Jogger quando a tampa da mala está aberta, dando mais um espaço extra para dormir.

Embora as encomendas já estejam abertas, o novo pacote ainda não tem preço definido para o mercado nacional.

Em França, no entanto, o sistema custa 1.490 euros com IVA se encomendado com um Jogger novo, ou 1.790 euros se comprado como acessório.

"O nível Extreme encapsula o espírito aventureiro da Dacia, e dá ainda mais significado à nossa promessa como marca", sublinha Lionel Jaillet, vice-presidente da divisão de desempenho de produto da marca.

