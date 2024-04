Há um novo exemplar "extraído" do nada discreto Pininfarina Battista: num contraponto feliz à série especial Anniversario, surge agora o Battista Reversario.

Contraponto ao Anniversario: Pininfarina Battista ganha Reversario único

O pedido foi feito pelo dono do último hiper eléctrico daquela série especial limitada a cinco unidades com um preço de partida de 2,6 milhões de euros antes das devidas personalizações.

Se o original mantém uma pintura tricromática em Bianco Sestriere, Grigio Antonelliano e Iconica Blu, o mesmo acontece neste exemplar único.

Todavia, como se estivesse invertido frente a um espelho, a distribuição das cores é diferente, com o branco a pintar a área inferior e a traseira, contra o branco à frente e na parte superior do Battista Anniversario .

A decoração do habitáculo segue as mesmas premissas, com aqueles três tons distribuídos de forma diferenciada.

Os bancos Pilota são revestidos em Alcantara branco com perfurações em Iconica Blu, a contrastar com o ambiente interior a preto.

O que não muda é a ficha técnica, o que significa que este Pininfarina Battista Reversario mantém os quatro motores eléctricos a darem 1.926 cv e 2.300 Nm cobinados às quatro rodas.

O desempenho na estrada está ao nível de um míssil balístico, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em menos de dois segundos enquanto os zero aos 300 km/hora são "despachados" em 12 segundos.

A bateria de 120 kWh assegura uma autonomia superior a 500 quilómetros, segundo a insígnia italiana, mas sem indicar sob que condições de uso.

Desconhecido é o preço final desta peça única mas tudo indica que supere os milhões de euros pedidos pela edição Anniversario, dado o seu carácter ainda mais exclusivo.

