Contra o alcatrão: Munro Mk1 eléctrica apta para a aventura

Há uma startup escocesa especializada no "todo o terreno" que acaba de estrear uma nova pick-up eléctrica, derivada da primeira versão com capota.

Nesta proposta influenciada pelos modelos dos anos 80 e 90, não há grandes preocupações aerodinâmicas, optando-se antes por linhas cheias de arestas que reforçam um visual robusto

Revelada no último fim-de-semana, a Munro Mk 1 promete desempenhos capazes no campo do trabalho sem esquecer o lazer fora de portas.

Fiável e robusta

Quando as propostas "todo o terreno" existentes no mercado não atingem os objectivos a que se propõem, nada como criar um modelo próprio para conseguir esses propósitos.

Terá sido essa a linha condutora de Russ Peterson, um agricultor da região de Glasgow, e do seu sócio Ross Anderson ao fundarem a marca Munro.

O objectivo passou por criar uma pick-up simples capaz de atravessar terrenos difíceis, transportar cinco pessoas com a carga máxima e, principalmente, que o preço não fosse muito elevado.

A variante Munro Mk1 Performance, pintada num amarelo nada discreto, combina fiabilidade e manutenção simples de um 4x4, como explica a marca.

Com excepção das baterias e dos motores eléctricos, a mecânica off-road foi configurada de forma semelhante à de um Land Rover Defender mas com reforços específicos.



O MK1 é construído sobre um chassis tradicional em aço galvanizado, com eixos activos e diferencial central autoblocante, sendo dada a opção de instalar diferenciais à frente e atrás.

A caixa de carga, concebida para acomodar europaletes, tem uma capacidade útil de 1.050 quilos e é capaz de puxar reboques com pesos até 3.500 quilos.

Com uma distribuição de peso 50/50 e uma distância ao solo de 48 cm, tem um ângulo de ataque de 84 graus e de saída de 51 graus, com um ângulo de ruptura de 148 graus.

Alcatrão só de vez em quando

O motor eléctrico que equipa debita 280 kW (381 cv) e 700 Nm, bastando-lhe 5,1 segundos para bater nos 100 km/hora.

Todavia, esta pick-up não foi concebida originalmente para andar no alcatrão mas antes em terrenos enlameados ou pedregosos.



Como a transmissão de duas velocidades foi desenvolvida para maximizar o binário, a velocidade máxima nem sequer chega a 130 km/hora.

A tracção às quatro rodas é conseguida através de um sistema mecânico mais tradicional, que a Munro diz ser melhor para o off-road e com uma manutenção mais simples e barata.

A gama é ainda composta pelas variantes Utility e Range, com 220 kW (299 cv) e 600 Nm, alimentados por uma bateria de 61,2 kWh.

O recarregamento de 15 a 80% da bateria de 82,4 kWh faz-se em 36 minutos através de um carregador rápido DC de 100 kW, para uma autonomia superior a 300 quilómetros.

Interior limitado ao essencial

Espaço a bordo também não falta para cinco ocupantes, com o banco do condutor a poder deslizar para trás o suficiente para se poder trabalhar num computador portátil sem tocar no volante.



Com uma decoração tão espartana como é por fora, mesmo assim o habitáculo tem as tecnologias mais básicas, como a possibilidade de ligar Apple CarPlay ou Android Auto ao sistema de infoentretenimento.

Dispõe ainda de duas entradas USB-C e duas plataformas para carregar telemóveis por indução, além de duas tomadas domésticas capazers de alimentar um micro-ondas, por exemplo.

"Lançámos a Munro Mk1 para preencher uma lacuna significativa no mercado para um "cavalo de batalha" utilitário eléctrico com tracção às quatro rodas", avança Russell Peterson, director executivo da marca.

A gama já recebeu mais de 200 pré-encomendas, com os primeiros exemplares a começarem a ser entregues antes do final do ano.

Sem perspectivas de chegar ao mercado nacional, a não se por importação, o Mundo Mk1 Pick-Up é proposto no Reino Unido a partir de 57.550 euros antes de taxas e impostos.

