Está finalmente revelada a proposta com que a Volvo irá atacar o segmento das berlinas eléctricas: sem surpresa, o ES90 assume as formas dum coupé mas com uma estética a par dos SUV da marca.

Contra a ansiedade eléctrica: Volvo ES90 bate 700 km de autonomia

A distingui-lo está a longa distância entre eixos (3,10 metros contra os 2,99 metros oferecidos pelo EX90), as saliências curtas à frente e atrás, e a silhueta fastback a reforçar um coeficiente aerodinâmico de 0,25.

As proporções compactas, no entanto, são enganadoras ou não fosse ele "esticado" aos 5 metros de comprimento, 4 cm mais comprido do que o térmico S90 que agora substitui.

É também 11 cm mais alto, chegando ao 1,55 metros enquanto de largura cresceu 6 cm, para os 1,94 metros, com a distância ao solo a fixar-se nos 18 cm com as jantes em liga leve de 22 polegadas.

Apesar das suas dimensões maciças, o resultado final é mais harmonioso do que poderia pensar-se, realçado pelos painéis em preto, deixando para trás a ideia dum paralelepípedo eléctrico sobre rodas.

Ao privilegiar o espaço a bordo, é a capacidade da bagageira que se ressente nesta berlina mais executiva do que familiar: até 424 litros de capacidade, que sobe aos 733 litros com os bancos traseiros rebatidos.

À frente, pode contar sob o capô com um compartimento com 22 litros adicionais, mais próprio para guardar os cabos de carregamento.

Multimédia dominante

Sem surpresa, o desenho do habitáculo é decalcado dos recentes EX30 e EX90: o posto de condução inclui um painel de instrumentos de nove polegadas, apoiado pelo visor head-up no pára-brisas.

Ao centro do tabliê está a enorme (e saliente) tela de 14,5 polegadas para o infoentretenimento com Google integrado, e alimentado pela plataforma Snapdragon Cockpit da Qualcomm Technologies.

É através desse sistema que as principais funções do carro podem ser comandadas, e se a ergonomia pode ser criticada, o controlo delas por voz facilitam essa tarefa para não interferir com a condução.

O conforto a bordo está ao nível dos pergaminhos por que a Volvo é reconhecida, definido por um ambiente minimalista mas muito requintado.

Bancos dianteiros aquecidos e ventilados, sem esquecer a regulação eléctrica, climatização de quatro zonas e tecto panorâmico, são alguns dos "mimos" oferecidos aos ocupantes.

Tecnologias inovadoras

Exactamente como o EX90, a berlina ES90 é construído sobra a plataforma modular SPA2 mas agora com uma arquitectura eléctrica de 800 volts.

Baseada na tecnologia Superset desenvolvida pela construtora sueca, assume um conjunto único de módulos de hardware e software que irá suportar os seus próximos "eléctricos".

"O Superset é possibilitado pela computação central, sendo o ES90 o primeiro Volvo a ser alimentado por uma configuração dual NVIDIA Drive AGX Orin", sublinha Anders Bell, director de engenharia e tecnologia da construtora.

Essa solução faz dele "o automóvel mais poderoso que já criámos em termos de capacidade de computação central", elevando a "fasquia de segurança e desempenho geral através de dados e software".

Oito vezes mais potente do que o anterior Drive AGX Xavier, este sistema com funções de inteligência artificial gere os cinco radares, as oito câmaras e os 12 sensores de ultra-sons, sem esquecer o LiDAR montado no pára-brisas.

Até 680 cv de potência

A gama ES90 é composta por três soluções motrizes, com o Single Motor Extended Range a passar 245 kW (333 cv) e 480 Nm às rodas traseiras, para acelerações de 6,9 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A bateria de 92 kWh brutos, recarregável até 300 kW em DC ou até 22 kW em AC, oferece até 650 quilómetros de autonomia combinada.

Segue-se a opção Twin Motor de 330 kW (449 cv) e 670 Nm com tracção integral, agora com um acumulador de 106 kWh totais, para distâncias até 700 quilómetros entre recarregamentos.

A mesma autonomia com esse acumulador é dada ao topo de gama Twin Motor Performance com 500 kW (680 cv) e 870 Nm passados às quatro rodas.

Estas duas últimas versões aceitam carregamentos até 350 kW, adicionando 300 quilómetros em apenas dez minutos, ou 20 minutos de dez a 80% da capacidade da bateria.

Quanto às "corridas" dos zero aos 100 km/hora nestas variantes com dois propulsores, o primeiro cumpre-as em 5,5 segundos, baixando para os quatro segundos na variante mais potente.

Proposto nos acabamentos Core, Plus e Ultra, o Volvo ES90 já pode ser reservado no nosso país desde os 72.945 euros na entrada de gama, mas com uma campanha para empresas a partir de 62.500 euros (+ IVA).

Já o Twin Motor, mas na linha Plus, começa nos 82.150 euros enquanto o topo de gama Twin Motor Performance, com esse mesmo acabamento, arranca nos 87.700 euros.

