A Bentley deu no salão automóvel de Xangai o tiro de partida para as celebrações dos 20 anos do Continental GT e do respectivo W12 biturbo de 6.0 litros.

Continental GT faz 20 anos: Bentley arranca celebrações em Xangai

E nada melhor do que levar ao palco uma edição única e muito selvagem do Continental GT S personalizada pela Mulliner.

A pintá-lo por fora está um "sinistro" cinzento-escuro Magnetic metalizado, reforçado por jantes desportivas de dez raios com 22 polegadas.

O vermelho das pinças de travão é transportado para o habitáculo, para se fundir com o preto nos acabamentos em couro Beluga e Hotspur com Piano Black.

A Mulliner personalizou o habitáculo com o tom Granite Stone no folheado do painel superior, enquanto o inferior é em Grand Black.

Uma risca vermelha separa ambos os acabamentos, a que se soma uma sobreposição gravada a laser a celebrar o 20º aniversário do Continental GT.

Há ainda detalhes específicos no painel frontal do tabliê e nas linhas de cintura, assim como na consola central e nas soleiras.

As soleiras exibem as silhuetas da primeira e da terceira geração do do desportivo para assinalar a data.



O mesmo desenho está gravado na consola central, enquanto a luz LED nas portas celebra o aniversário do Grand Tourer.



Rivais à distância

Lançado em 2003, o Bentley Continental GT depressa se definiu como o primeiro desportivo da era moderna da marca britânica.

Primeiro tracção integral a dispor do inovador motor W12 biturbo, oferecia uma combinação única de design e desempenho.

Considerado o coupé mais rápido do mundo à época, superava os 300 km/hora e demorava menos de cinco segundos para bater nos 100 km/hora.

Sem rivais à altura no seu patamar de preço e de luxo, inaugurou um novo segmento de mercado.

Já na terceira geração, o Continental GT e o descapotável GTC continuam a impressionar.



O bloco W12 biturbo da variante Speed, com 659 cv e 900 Nm, demora apenas 3,6 segundos a chegar aos 100 km/hora.

E, nas corridas de resistência, a Bentley tem mostrado todas as potencialidades do desportivo com várias vitórias.



As celebrações do desportivo vão alargar-se a todos os continentes, com a odisseia a terminar no Reino Unido.

Os 20 testemunhos desse périplo irão integrar uma cápsula do tempo como recordação permanente de uma viagem única.

O fim da produção do Continental GT está previsto para Abril de 2024, para dar lugar ao futuro eléctrico da Bentley.

Esse marco será celebrado no Festival de Velocidade de Goodwood com os modelos mais icónicos da insígnia britânica.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?