Conor McGregor já tem super Lamborghini dos mares

Não deve demorar muito tempo para Conor McGregor deitar as mãos ao super carro dos mares da Lamborghini, ele que está ainda a recuperar de uma lesão na perna.

O atleta de artes marciais mistas exibiu no Instagram, sem pompa nem circunstância mas com muito orgulho, o iate de 3 milhões de euros que comprou em Outubro passado.

Não será bem esse o exemplar que lhe está destinado, apresentado esta semana. Com 19 metros de comprimento e 24 toneladas de peso, o luxuoso Tecnomar for Lamborghini 63 é directamente inspirado nos super carros do construtor italiano.

Limitado a 63 exemplares, com o número 12 a pertencer ao guerreiro do Ultimate Fighting Championship, tem a "alimentá-lo" dois motores diesel V12 da MAN.

Com 2.000 cv de potência em cada propulsor, o iate "voa" sobre as águas a 111 km/hora, o que torna o barco mais rápido do catálogo da Tecnomar… e o Lamborghini mais potente na história da marca automóvel.

Este não é o primeiro iate que The Notorious guarda na marina. Em 2019, três meses depois de ser derrotado por Khabib Nurmagedov, gastou mais de 3,3 milhões de euros no Prestige 750, inspirado no lendário pugilista Muhammad Ali.

