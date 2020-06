Conhece o ferro-velho mais valioso do planeta? Fica no Dubai!

Onde é que fica o ferro-velho mais valioso do planeta? Todas as setas apontam para o Dubai, onde mais de 3.000 carros estão a enferrujar no deserto.

Alexandra Mary Hirschi, a ‘vlogger’ australiana que se apresenta como Supercar Blondie, fez uma visita ao "parque de sobras" dos Emirados Árabes Unidos, e foram muitas as surpresas que por lá encontrou.

Ferraris, Mercedes-AMGs, Rolls-Royces, Bentleys, Lamborghinis… são várias as preciosidades que ali estão estacionadas.

Pena é que o estado em que se encontram não seja o melhor, depois de muitos deles terem sido vítimas de acidentes escabrosos.

Mesmo assim, há alguns exemplares que estão prontos a serem conduzidos, como um Ferrari California T ou um Ferrari 612 Scaglietti, apreendidos por os donos não terem pago as suas dívidas.

Todos podem ser comprados através de leilões ‘online’ e as poupanças são assinaláveis. Veja na nossa fotogaleria se algum lhe interessa!