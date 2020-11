Conheça a maior colecção de carros do Velocidade Furiosa do Mundo

A saga "Velocidade Furiosa" é uma das mais marcantes dos últimos anos para qualquer fã de automóveis e prova disso é o facto do Toyota Supra laranja, usado por Paul Walker no grande ecrã, ter sido leiloado em 2015 por uns impressionantes 185 mil dólares, qualquer coisa como 155 mil euros.

Mas ainda que este seja um dos exemplares mais importantes da saga, não pertence à maior colecção sobre "Velocidade Furiosa" do Mundo. Este título pertence a um canadiano de Edmont que conta com 24 réplicas de carros da série.

Há um Nissan Skyline R34 GT-R igual ao de Paul Walker no quarto filme da série, um Skyline GT-R igual ao do "Velocidade Mais Furiosa" e claro, há um Supra laranja, ainda que ao contrário do primeiro que aqui lhe falámos, este seja uma réplica.

Esta é, sem dúvida, um das colecções mais impressionantes que já vimos acerca de um só filme, mas Jorge, o dono desta colecção, não quer parar por aqui e já está a construir mais "sete ou oito réplicas", entre eles o mítico Honda S2000 rosa conduzido por Suki no filme "Velocidade Mais Furiosa".