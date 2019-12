Confusão na Croácia: a vingança dos eléctricos!

Se o nosso leitor é dono de um automóvel híbrido plug-in ou 100% eléctrico, de certeza que já se deparou com os lugares onde se recarregam as baterias ocupados por carros convencionais.

Pois talvez queira fazer parte do ICEing, um movimento nascido nos Estados Unidos que começa a ganhar alguma importância na Europa.

Objectivo? Combater os automobilistas que estacionam as suas viaturas com motores de combustão interna (ICE) nesses espaços.

Na Croácia, um grupo de proprietários de viaturas eléctricas decidiram esta semana mostrar a sua força contra esse abuso.

E como? "Engarrafando" uma estação de serviço de combustíveis fósseis com os seus Tesla Model S, BMW i3, Volkswagen e-Up! e Nissan Leaf.





O protesto, promovido por Igor Kolovrat, demorou apenas alguns minutos mas foi o suficiente para lançar a confusão, impedindo os automobilistas de abastecerem os seus carros a gasolina e a diesel.

"A vingança do carro eléctrico!", escreveu o também membro do Clube Tesla na sua página do Facebook.

"Isto é o que acontece quando não temos outra solução para denunciar o problema que é o bloqueio das estações de recarregamento de veículos eléctricos."

E Igor Kolovrat acrescenta: "não tivemos a intenção de incomodar os outros automobilistas, nesta acção que durou apenas seis minutos, mas destacar que os veículos eléctricos existem e têm um impacto positivo na sociedade."

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?