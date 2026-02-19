Há boas notícias para quem não dispensa o espaço e o conforto tecnológico que um monovolume disfarçado de SUV oferece em viagens de longo curso ou apenas numa curta viagem dentro da cidade.

Conforto tecnológico: Hyundai Ioniq 9 abre pré-reservas

O novíssimo Hyundai Ioniq 9 acaba de abrir as pré-reservas nacionais para o acabamento Caligraphy, sendo proposto por um preço "chave na mão" de 62.500 euros (+ IVA).

A acompanhar o modelo está a oferta, para os primeiros "reservistas", do pacote Viagem que inclui barras de tejadilho, mala, e degrau lateral de acesso ao habitáculo.

Ao estilo americano

Mantém-se imponente, ao melhor estilo americano, o renovado Ioniq 9 com os seus 5,06 metros de comprimento, capaz de comportar três filas de bancos para seis ou sete ocupantes adultos.

A Hyundai assinala o visual futurista que lhe dá o estilo aerosthetic mas, principalmente, o coeficiente aerodinâmico de apenas 0,259 se equipado com retrovisores laterais digitais e jantes de 19 polegadas em liga leve.

A versatilidade prossegue a bordo, como se se tratasse dum lounge distinto, graças às configurações avançadas dos bancos e ao piso totalmente plano, sem deixar de lado a consola central deslizante Universal Island 2.0.

O requinte é elevado a um novo patamar com o sistema Active Noise Cancelling-Road (ANC-R) proporcionado pelos vidros acústicos, deixando do lado de fora os ruídos parasitas para conversar com os ocupantes sem levantar a voz.

Até 620 km eléctricos

A dar tracção ao eixo traseiro deste Ioniq 9 Caligraphy está um motor de 160 kW (218 cv) e 350 Nm alimentado por uma bateria de 110,3 kWh brutos, recarregável até 233 kW DC, para uma autonomia a bater nos 620 quilómetros.

A experiência tecnológica é reforçada pelo primeiro assistente de inteligência artificial da Hyundai, permitindo o seu controlo intuitivo aos comandos de voz para uma interacção efectiva com o SUV.

Funcionalidades e serviços digitais permitem actualizações remotas e personalizações do infoentretenimento, padrões de iluminação e funções adicionais de condução, entre outras soluções.

As entregas dos primeiros Hyundai Ioniq 9 para quem tiver feito a pré-reserva contra um sinal de 1.000 euros deverão acontecer até ao final de Março.

