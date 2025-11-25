Há uma nova "fornada" de modelos eléctricos e híbridos chineses a chegar aos concessionários nacionais: agora é a vez do grupo JAP estrear as marcas Omoda e Jaecoo do conglomerado Chery.

Conforto e tecnologia: reservas abertas para Omoda 5 e Omoda 9

Apresentados com duas identidades distintas, têm na inovação tecnológica, visual contemporâneo, conforto e mobilidade "inteligente" os seus principais trunfos.

Cada marca agrega dois modelos nesta primeira fase de lançamento, já com preços definidos e encomendas abertas.

Omoda 5 dá tiro de partida

A investida asiática arranca com o Omoda 5 EV, um SUV compacto com 4,42 metros de comprimento e 2,63 metros entre os dois eixos, desenhado de forma convencional segundo a filosofia estética Arte em Movimento (Art in Motion).

Essa ideia percebe-se logo na área frontal muito estilizada onde sobressaem os faróis Full LED e as luzes diurnas em forma de T, contrastada pelos farolins LED montados numa traseira robusta.

O interior minimalista apresenta uma consola central apenas com os comandos da climatização e dos modos de condução, dando ainda espaço para dois carregadores de telemóveis sem fios.

Sobre o tabliê assenta o visor de 24,6 polegadas, a juntar o painel de instrumentação e o ecrã de infoentretenimento, com o selector de marchas na coluna da direcção, e o volante a agregar botões de atalho para o multimédia.

Bancos aquecidos e ventilados à frente, com o volante e os assentos traseiros também aquecidos, são alguns dos "mimos" oferecidos pelo SUV, a que se somam pinturas exteriores bicromáticas e tejadilho panorâmico elétrico.

A propulsão dianteira é assegurada num motor de 150 kW (204 cv) e 340 Nm, apoiado numa bateria LFP de 61 kWh para 430 quilómetros de autonomia, e recarregável em 28 minutos de 30 a 80% a 80 kW em corrente contínua.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 7,6 segundos para uma velocidade de ponta ligeiramente acima dos 170 km/hora, com o consumo combinado a cifrar-se em redor dos 15,5 kWh/100 km.

Apenas disponível nos acabamentos Comfort e Premium, o primeiro arranca nos 34.900 euros, com a versão mais equipada a elevar-se aos 37.490 euros.

Omoda 9 apontado ao premium

Apontado ao segmento premium está o Omoda 9 híbrido plug-in, um SUV desenhado de forma tão harmoniosa como permitem as suas formas maciças nos seus 4,78 metros de comprimento, com os eixos separados por 2,80 metros.

O "sistema super híbrido" (SHS) que o suporta, nas palavras do grupo Chery, é composto por um bloco turbo de 1.5 litros aliado a três propulsores eléctricos para uns brutos 537 cv e 650 Nm passados às quatro rodas.

Os brutos 537 cv e 650 Nm, passados às quatro rodas através duma caixa automática de três relações, impressiona: os zero aos 100 km/hora fazem-se em 4,9 segundos mas com a velocidade máxima a ficar limitada nos 180km/hora.

A controlar os movimentos deste SUV assente em jantes de 20 polegadas está a suspensão activa CDC com controlo contínuo de amortecimento e 19 sistemas de assistência à condução.

O trunfo está mesmo na bateria LFP de 34,5 kWh para 145 quilómetros 100% eléctricos, recarregável num posto rápido DC a 65 kW mas em corrente alternada apenas admite uns máximos 7,4 kW.

Não será pela estética que este Omoda 9 SHS se distingue, ao seguir as mesmas normas estéticas dos principais rivais mas o mesmo já não se passa a bordo.

Saúdam-se os materiais que revestem os bancos e os painéis das portas, sempre com acabamentos de qualidade, com o tabliê a comportar uma tela encurvada de 24,6 polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento.

Junta-se ainda um visor head-up de 50 polegadas com realidade aumentada, enquanto acima da consola central limpa de comandos mantêm-se alguns botões para controlar o clima a bordo e seleccionar os modos de condução.

O Omoda 9 está apenas disponível num acabamento com o preço a começar nos 49.900 euros antes das devidas personalizações.

