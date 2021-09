Já se sabia quase tudo sobre o novo Opel Astra antes da apresentação mundial realizada esta quarta-feira mas faltava a principal novidade.





Confirmado: novo Opel Astra terá versão 100% eléctrica em 2023

O campeão de vendas da marca do relâmpago irá ter uma variante 100% eléctrica, mas só chegará ao mercado a partir de 2023.

Até lá, os admiradores do compacto que já vai na sexta geração terão ao dispor duas motorizações híbridas plug-in, a reforçar a oferta constituída pelos motores diesel e a gasolina.

Como explica a marca, o modelo irá aliar o prazer de condução à máxima eficiência e consciência ambiental. "O novo Astra é inédito e permite à Opel definir uma nova era", sublinha Uwe Hochgeschurtz, novo presidente da Opel.

"Isto aplica-se a toda a gama de motorizações, incluindo a versão eléctrica Astra-e, a todas as tecnologias líderes no segmento, e ao desenho inequivocamente apelativo".

Mais dinâmico como nunca, o compacto destaca-se pelas superfícies alongadas, sem elementos supérfluos, com o novo "rosto" Opel Vizor a marcar o tom.

A mais recente evolução dos faróis adaptativos Intelli-Lux LED Pixel Light é uma herança directa do Opel Insignia.

Já o interior é um verdadeiro salto em frente no tempo, como destaca a marca, patente no Pure Panel totalmente digital para uma experiência de condução mais intuitiva.

O condutor é apoiado por sistemas de assistência de última geração, como o visor head-up, sem esquecer o Intelli-Drive 2.0.

Nele estão integradas as câmaras e sensores com conectividade e-horizon, e a câmara de 360 graus Intelli-Vision.

A abertura de encomendas para o novo Opel Astra arranca em Outono, com os primeiros exemplares a serem entregues no início do próximo ano.

Na primeira fase de comercialização, o modelo estará disponível na variante hatcback de cinco portas, com a carrinha Astra Sports Tourer a ser lançada pouco tempo depois.

Em 2023, juntar-se-á à gama o Opel Astra-e, complementado a oferta 100% eléctrica do Corsa-e e Mokka-e, assim como o comercial Vivaro-e.

Ainda não há preços definidos do compacto para o nosso país mas, na Alemanha, o preço de entrada na gama será feito a partir de 22.465 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?