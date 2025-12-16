 Pesquisa
Confirmado: Fórmula 1 regressa a Portugal em 2027

11:24 - 16-12-2025
 
 
É um regresso há muito ansiado o que esta terça-feira foi confirmado pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial.

O Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1 em 2027 e 2028 no Autódromo Internacional do Algarve em Portimão, de acordo com Manuel Castro Almeida.

O acordo entre o Governo português e os promotores do campeonato foi assinado em Londres mas a data da realização do Grande Prémio só será conhecida em Junho do próximo

É nesse mês que será definido o calendário do campeonato do mundo de 2027 mas, à partida, a etapa portuguesa deverá integrar a "temporada" europeia na Primavera.

Recorde-se que a estreia da modalidade no Autódromo Internacional do Algarve aconteceu em Outubro de 2020, num contexto dominado pela pandemia da Covid-19, tendo a presença limitada de apenas 27.500 espectadores.

TEMAS:

Fórmula 1F1PortimãoPortugal
