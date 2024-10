Viajar pela Europa fora sem tocar no volante ou nos pedais é já uma realidade no nosso país: o Mustang Mach-E é o primeiro "eléctrico" a equipar o novo BlueCruise da Ford.

Conduzir sem mãos? Já pode fazê-lo com o BlueCruise da Ford!

Já aprovada pela Comissão Europeia, a tecnologia está presente em 95% das auto-estradas nacionais, com esses troços a estarem definidos como Zonas Azuis ou Blue Zones no original em inglês.

O Aquela Máquina já testou esta solução, e não deixou de ficar impressionado com a sua precisão debaixo de aguaceiros intensos, sabendo-se que ela desliga-se sob estas intempéries para privilegiar a segurança.

"Futuro" ao virar da esquina

Se dissessem há dez anos que, no futuro, seria possível guiar um carro sem mãos, diríamos logo que não passaria duma utopia.

Pois o futuro já chegou e não escondemos a forma precisa como o BlueCruise contribui para uma condução mais descansada em longas tiradas.

O modo "mãos livres" permite aos condutores conduzir com as mãos fora do volante em troços de auto-estrada aprovados como Blue Zones.

E, sendo uma das mais recentes propostas da Ford neste campo, foi premiada pela Comissão Europeia como a primeira construtora a vê-la aprovada para quase todas as auto-estradas do Velho Continente.

Na sua base está o cruise control adaptativo inteligente, mas agora com valências muito mais evoluídas que ultrapassam a simples condução semi-autónoma de nível 2.

Operando a uma velocidade máxima de 130 km/hora, recorre a uma combinação de radares e câmaras montadas no Mustang Mach-E para detectar e seguir a posição e a velocidade dos veículos circundantes.

Os sensores lêem ainda as marcações da estrada, os sinais de trânsito e a fluência do tráfego para controlar a direcção, aceleração e travagem do "eléctrico".

Também "lê" o posicionamento na faixa de rodagem, bem como a manutenção de distâncias seguras face aos veículos que circulam à frente, sendo até possível imobilizar o veículo nos engarrafamentos.

Sistema sempre alerta

A versão 1.4 mais recente do BlueCruise tem o mérito de permitir ao condutor passar mais tempo sem as mãos no volante e os pés nos pedais.

Um novo dispositivo reforça o controlo da direcção e aumenta a estabilidade no centro da faixa, para diminuir os desvios laterais.

A Ford adianta que o sistema permanece activo durante mais tempo, mesmo quando se depara com tempo adverso como a chuva ou o sol ofuscante.

Uma realidade bem "percebida" no curto ensaio ao volante feito na CREL e na CRIL da Grande Lisboa na semana passada, com ambas as vias a serem fustigadas por intensos aguaceiros.

Antes da passagem para uma condução sem mãos, o sistema usa transições animadas no painel de instrumentos para indicar que o carro está em modo "mãos-livres".

Sim, é certo que o sistema estava sempre a desactivar-se mas depressa voltava ao "normal" sempre que conseguia "ler" as áreas menos encharcadas da via.

Da nossa parte, com uma desconfiança natural, as mãos nunca estavam demasiado longe do volante e quase nos esquecíamos de tirar o pé dos pedais.

Uma insegurança que quase é eliminada, ao perceber-se como sistema ajusta automaticamente, e duma forma bem mais suave, a velocidade do carro, reduzindo a nossa necessidade de intervir.

Distracções proibidas

Agora, se é verdade que o Mustang Mach-E muda de faixa de forma automática, também é preciso perceber que só executa a manobra ao nosso mando.

Como sistema de condução semi-autónoma de nivel 2 que é, a ultrapassagem só começa quando o "pisca" da esquerda é ligado. E é preciso que esteja sempre atento para recuperar de imediato o controlo do volante, não vá surgir algum imprevisto.

Nada de muito preocupante porque é o próprio sistema a avisar-nos, com um alerta sonoro e um aviso intermitente no painel de instrumentos, quando devemos voltar a agarrar no volante.

E nem sequer vale a pena estar desatento porque uma câmara de infravermelhos virada para o condutor garante que a sua atenção mantém-se focada na estrada.

Caso a distracção seja mais prolongada, "disparam" uma série de avisos sonoros e visuais antes do sistema tomar o controlo do SUV, reduzindo a velocidade até à sua imobilização.

Eliminado o receio inicial, podemos afirmar que as primeiras impressões mostram como o BlueCruise está mais do que conseguido. A condução é muito mais tranquila nas viagens mais longas mas sem permitir que o condutor perca a estrada de vista.

O Ford Mustang Mach-E é actualmente o primeiro modelo a comportar o BlueCruise, proposto por uma mensalidade de 24,99 euros, mas pode ser testada gratuitamente nos primeiros três meses.

Não há qualquer compromisso de adesão por um período pré-determinado: por exemplo, o serviço pode ser activado apenas por um mês para uma única viagem, e só voltar a activá-lo um ano mais tarde.

