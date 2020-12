Conduzimos os novos Dacia Sandero e Sandero Stepway. Que evolução!

Quando chega e quanto vai custar?

Versões/Motores Sandero Access Sandero Essential Sandero Confort Stepway Essential Stepway Confort Sce 65 FAP 9.000 € 9.750 € Tce 90 FAP 13.250 € 13.250 € 14.750 € Tce 90 CVT FAP 14.550 € 16.050 € Tce 100 ECO-G 100 11.500 € 13.500 3 13.500 € 15.000 €

Os novos Dacia Sandero e Sandero Stepway estão quase a chegar ao mercado português e nós já os conduzimos em território nacional. O Sandero, além de ser o "best-seller" da Dacia, é o automóvel mais barato em Portugal e o modelo preferido dos clientes particulares na Europa. Mas será que nesta terceira geração tem o que é preciso para continuar a brilhar?A resposta é rápida e muito directa: sim! Arrisco-me mesmo a dizer que a evolução que o Sandero sofreu da segunda para a terceira geração é uma das maiores que vi num automóvel nos tempos mais recentes e a boa notícia é que o preço quase não se alterou.As encomendas do novo Dacia Sandero abrem esta terça-feira, dia 15 de Dezembro, mas a chegada ao mercado português só está prevista para o final de Janeiro de 2021. Os preços vão começar nos 9 mil euros, mas é nas propostas intermédias, que rondam os 13 mil euros, que este Sandero surge mais equilibrado e mais apetecível. Veja a tabela de preços completa abaixo.Bem, mudou quase tudo, a começar logo na imagem exterior, que está agora muito mais agradável à vista. As linhas são muito mais fluidas e transmitem uma maior sensação de robustez, muito graças à linha de tejadilho mais baixa (-1 cm). A altura ao solo, por outro lado, não se alterou: 133 mm.As novas ópticas dianteiras e traseiras estreiam a nova assinatura luminosa da Dacia em forma de Y e contribuem para a impressão visual de que o Sandero é mais largo.A versão Stepway, como vem sendo hábito, acrescenta um "look" mais aventureiro e oferece uma maior versatilidade ao Sandero, que nesta variante ganha um capô específico mais curvo, pára-choques com protecções mais proeminentes, barras de tejadilho, embaladeiras reforçadas com uma textura específica, protecções nas cavas das rodas e claro, uma maior altura ao solo (174 mm).As barras de tejadilho do Sandero Stepway são modulares e podem ser desmontadas em apenas alguns segundos, graças a uma chave guardada no porta-luvas. Apesar de não terem um desenho e uma montagem convencional, suportam até 80 quilos de carga, o mesmo que as propostas "normais".Dentro do habitáculo, uma total revolução, com o Sandero a deixar de transmitir a ideia de que é um "carro barato". Os materiais do interior continuam a ser rijos e não muito agradáveis ao toque, mas isso acaba por ser quase transversal a todas as propostas do segmento. Contudo, o habitáculo do Sandero passou a ser um lugar agradável, sobretudo na versão Confort (a mais equipada), que acrescenta revestimentos em tecido nas portas e no tablier.O novo Dacia Sandero é um automóvel bastante largo e sem contar com os retrovisores mede aproximadamente 1,85 metros. São mais 5 cm do que no Clio e quase mais 12 cm que o Sandero de segunda geração.Estes números fazem com que o Sandero seja o modelo do segmento B mais largo do mercado e por tudo isto, oferece uma das segundas filas de bancos mais espaçosas do segmento e uma das maiores bagageiras. Ao contrário do que acontece com muitos modelos rivais, este Sandero é capaz de acomodar três adultos no banco traseiro e isso é mais um ponto a seu favor. Quanto à capacidade da bagageira, está fixada nos 410 litros.Qualquer que seja o nível de acabamento, o equipamento de série inclui um suporte para smartphone (amovível consoante as versões), um ecrã de computador de bordo, comandos do regulador e do limitador de velocidade no volante e ativação automática dos faróis.Estão disponíveis de série ou em opção, um novo sistema de ar condicionado automático com indicação digital, cartão mãos livres com botão para abertura à distância da bagageira, travão de estacionamento elétrico, câmara de marcha-atrás, sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro e traseiro e ativação automática dos limpa-vidros.Mas a solução que salta mais à vista é o sistema multimédia, dividido em três propostas distintas: Media Control, Media Display e Media Nav.Com o Media Control, não temos qualquer ecrã táctil e é o nosso smartphone, instalado num suporte dedicado, que assume as vezes de num sistema multimédia independente, sendo apenas necessário instalar a aplicação (gratuita) Dacia Media Control e fazer uma ligação por Bluetooth ou por USB. Esta solução permite aceder facilmente ao rádio, a música, a chamadas e mensagens, a aplicações GPS como o Google Maps ou o Waze e a muitas outras funcionalidades, como o assistente com comando por voz Siri ou Android. Os comandos do rádio estão acessíveis no volante e num satélite de comandos por trás do volante.Esta é sem dúvida uma solução muito interessante por parte da Dacia e que pode vir a ser replicada por outros construtores no futuro, já que podemos ter acesso a todas as funcionalidades e aplicações dos nossos smartphones sem que isso represente custos adicionais para a marca ou tenha um impacto negativo no preço final do automóvel.Com o Media Display, a consola passa a estar equipada com um ecrã táctil de 8 polegadas. A interface intuitiva dispõe de conectividade Bluetooth e é compatível com os sistemas para smartphone Android Auto e Apple CarPlay. Aqui, ao lado do ecrã central, pode ser montado um suporte para o smartphone que conta com uma porta USB atrás, para que o possa carregar sem ter fios "pendurados" pelo habitáculo. Uma solução muito interessante.Por fim, com o Media Nav, o sistema multimédia beneficia da navegação integrada a bordo e da conectividade sem fios para Apple CarPlay e Android Auto. O sistema de som dispõe de 6 altifalantes no total.Os novos Sandero e Sandero Stepway estão equipados, de série, com seis airbags, cintos de segurança com limitador de esforço, pré-tensores à frente e atrás e chamada de emergência em caso de acidente (botão SOS situado ao nível da luz de tecto).Além do limitador de velocidade e do ESC propostos de série, do regulador de velocidade com comandos ao volante (em opção, consoante o nível de acabamento), os novos Sandero e Sandero Stepway beneficiam da última geração de sistemas de ajuda à condução que acrescentam sistema de travagem activa de emergência, sensor de ângulo morto, sistema de ajuda ao arranque em subida e sistema de ajuda ao estacionamento.Os novos Dacia Sandero e Sandero Stepway vão chegar ao mercado nacional com três motorizações distintas:Sem surpresa, as versões ECO-G (bifuel gasolina e GPL ) continuam a estar presentes e outra coisa não seria de esperar. Em Portugal, este tipo de motorização já representa 35% do total das vendas da gama.Ainda assim, a proposta mais popular deverá continuar a ser a TCe 90 com caixa manual de seis velocidades e foi precisamente essa que tive oportunidade de conduzir no Sandero, com o nível de equipamento Confort (arranca nos 13.250 euros).Equipado com este motor 1.0 turbo, que oferece 90 cv e 160 Nm, o Sandero revelou uma disponibilidade surpreendente, muito por culpa da nova caixa manual de seis velocidades JT 4, um componente produzido exclusivamente na Renault Cacia.Esta caixa não só representa uma evolução notável face à caixa manual de cinco velocidades antiga como ajuda a que este Sandero seja muito económico. Por estradas nacionais, a um ritmo descontraído e sem grandes preocupações com os consumos, este Sandero fez médias abaixo dos 6 l/100 km, registo que subiu até aos 6,5 l/100 km em auto-estrada.A contrastar com a suavidade e com a rapidez desta caixa manual está a caixa CVT (transmissão de variação contínua) que também pode ser associada com este motor TCe 90. É bastante mais gulosa (fizemos médias superiores a 9 l/100 km) e torna a utilização do Sandero um pouco mais lenta e menos agradável.Comum a ambas as propostas são as capacidades de estradista deste modelo, que nesta geração surgem muito reforçadas. Por comparação com o Renault Clio , modelo com quem partilha, entre outras coisas, a plataforma (CMF-B), o Sandero não chega a ser tão robusto, confortável e insonorizado, mas acredite que a diferença é muito menor do que eu estava à espera e ainda menor do que a diferença de preço sugere.O conforto em marcha é assinalável e representa uma evolução impressionante face ao modelo de segunda geração. Durante a apresentação nacional do modelo, conduzi o Sandero de Lisboa até Leiria (para conhecer a nova concessão Renault/Dacia da MCoutinho), por um misto de auto-estrada e estradas nacionais, e posso dizer que fiquei muito surpreendido. Mesmo debaixo de chuva intensa e de ventos fortes, o Sandero mostrou-se muito bem isolado e sem ruídos parasitas. Só mesmo as estradas de calçada colocaram a nu algumas limitações a este nível.Esta continua a ser a versão mais desejada pelos portugueses e depois deste teste, continuo a achar que é a mais apetecível. Contudo, importa dizer que a versão "normal" do Sandero não lhe fica muito atrás.Além da imagem mais robusta e aventureira, ao volante da variante Stepway sentimos que é uma proposta com maior presença em estrada, muito por culpa da maior altura ao solo e da posição de condução mais elevada. A somar a tudo isto, oferece ainda mais versatilidade, um trunfo que reforça ainda mais as características familiares deste modelo.Vale muito a pena! O novo Sandero evoluiu a todos os níveis e deixou de valer "só" pelo preço baixo. Não me interpretem mal, esse continua a ser o seu maior trunfo, mas agora está longe de ser o único. Este modelo cresceu, está mais maduro, mais equilibrado, mais tecnológico e, acima de tudo, mais confortável. Mas o preço pouco ou nada se alterou.Este é um automóvel mais sofisticado, com uma condução muito agradável e que se livrou de muitas das limitações que tínhamos identificado na segunda geração do modelo. E mesmo recheado de opcionais continua a ser bem mais barato que os seus principais concorrentes.É mais um automóvel vencedor da Dacia, disso não tenho dúvidas, e ficaria muito espantado se não continuasse a ser o modelo preferido dos clientes particulares em Portugal e na Europa.Miguel Dias