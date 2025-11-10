 Pesquisa
Condutor optimista ''entala'' SUV na rua

14:34 - 10-11-2025
 
 
Há condutores demasiado optimistas, tão optimistas que acreditam que um SUV de grande porte passa em qualquer lado.

A mais recente aberração ao volante aconteceu na última sexta-feira em Nâves-Parmelan, uma pacata vila nos Alpes franceses, bem junto à fronteira suíça.

Um condutor tentou passear com o seu Volvo numa ruela ladeada por dois muros, indiferente ao afunilamento que se adivinhava mais à frente… até ficar "entalado"!

Sem conseguir andar para a frente nem para trás, o incidente apenas foi resolvido com o apelo a um reboque com uma grua para içar o SUV.

"Uma intervenção tão insólita quanto improvável", explicam os gendarmes de Annecy-Le Vieux no Facebook, lembrando a todos os automobilistas que, "antes duma manobra 'ousada', é melhor confirmar a largura do carro…".

