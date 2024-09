Condutor em choro convulsivo após ser ''caçado'' a fazer piões

Ter um BMW M4 nas mãos não é para todos, principalmente para aqueles que gostam de exibir à populaça os seus dotes ao volante a fazer piões na via pública.

Embora a infracção tenha sido penalizada há 15 dias, só na última semana a divisão policial de Atlanta, nos Estados Unidos, publicou o vídeo no Youtube… com o condutor a chorar em prantos!

O desportivo já era bem conhecido das autoridades locais, por "aparecer" regularmente em redes sociais como o TikTok e o Youtube, sem esquecer as imagens gravadas pelas câmaras de vigilância policial.

As derrapagens num cruzamento e num parque de estacionamento daquela cidade depressa chamaram a atenção das equipas especiais que estão à caça destas manobras ilegais.

Surpresa das surpresas é que nem sequer houve uma perseguição policial; bastou uma patrulha segui-lo até a uma estação de serviço quando ia atestar o depósito.

Num piscar de olhos, o "piloto" amador foi detido e algemado, e o desportivo apreendido por ter matrículas falsas.

A última sequência do vídeo mostram o condutor em pleno choro já dentro do carro-patrulha, logo aproveitada com humor pela polícia no Facebook com a frase mortal "deslizar até chorar!".

