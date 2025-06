Condutor descobre maior cobra da Europa… no motor do carro!

O último sábado foi um dia serpenteante de emoções para um sexagenário de Valência quando se preparava para tirar da garagem o seu carro: "aninhada" dentro do motor do Ford Focus estava uma cobra-rateira com três metros de comprimento.

Chamada a polícia e os bombeiros da cidade espanhola, foram necessárias quase duas horas para desmontar o motor peça a peça para retirar o réptil, que não parava de serpentear pela mecânica do carro até ser apanhada atrás do farol esquerdo.

Embora o tamanho seja suficiente para causar arrepios, a cobra-rateira não é considerada uma ameaça aos humanos. Mesmo sendo venenosa, as presas ficam bem no fundo da boca, o que torna rara qualquer mordida; o veneno é usado na deglutição das suas presas

Retirada sem quaisquer ferimentos, foi levada para o Centro de Aves, Avifauna Urbana e Espécies Exóticas da câmara municipal de Valência, para depois ser libertada num habitat adequado.

