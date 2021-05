Condutor de carro blindado evita assalto em auto-estrada

Muito sangue frio e uma enorme destreza ao volante do condutor de um carro blindado de transporte de valores. A situação aconteceu a 22 de Abril numa auto-estrada nos arredores de Pretória, na África do Sul.

As imagens, filmadas do interior do Toyota Land Cruiser sob ataque, foram divulgadas no Youtube esta semana. O vídeo arranca com o som de tiros, com uma das balas quase a penetrar pelo vidro blindado do condutor.

Em vez de entrar em pânico, consegue abalroar o veículo do seu lado direito, enquanto o colega vigia o lado esquerdo, que também está a ser atacado.

Leo Prinsloo, assim se chama o condutor, foi membro de uma unidade especial da polícia sul-africana de contra-terrorismo e resgate de reféns, o que explica a sua reacção perante o ataque.

Empregado na Fortis Pro Active Defence Solutions, o agente é responsável pelo curso de defesa Lone Operator da empresa.



Os ladrões que ocupavam os dois carros abalroados pelo agente conseguiram escapar e continuam à solta.

