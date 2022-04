Condutor ''cria'' obra de arte em despiste numa rotunda

Há muito tempo que as rotundas se tornaram construções imprescindíveis para distribuir o trânsito rodoviário com segurança e eficiência mas há quem as considere um obstáculo dispensável nas estradas.

O que dizer, então, do condutor deste Volkswagen Golf que deixou o seu carro nesta posição surrealista? O acidente aconteceu há menos de duas semanas na rua de uma cidade holandesa desconhecida.

Felizmente, o ás do volante não sofreu quaisquer ferimentos e terá tido a satisfação de ter erigido uma verdadeira obra de arte à distracção ao volante… pelo menos até à chegada do reboque!

