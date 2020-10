Condutor alvo de 'carjacking' filmado em directo no Facebook

Ser alvo de um carjacking em plena luz do dia é já um susto de morte para a vítima, principalmente quando se vê na mira de uma pistola.

Agora imagine-se que o assalto é visto em directo pela mulher e pelos filhos quando o condutor falava com eles através da aplicação de vídeo do Facebook.

O incidente aconteceu no final de Setembro numa rua de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Pelas imagens do vídeo, percebe-se que a vítima é atacada por dois homens que se aproximaram sorrateiramente por trás do veículo.

Ameaçado de morte, o condutor é obrigado a dar o lugar aos assaltante, que logo escaparam do local... sem perceberem que estavam a ser filmados!



A viatura apareceu dois dias depois sem danos de maior, com a polícia da cidade a oferecer, entretanto, uma recompensa de 10 mil dólares (cerca de 8.500 euros) a quem der informações que levem à detenção dos ladrões.

