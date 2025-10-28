Condutor acusa excesso de álcool e consumo de drogas; trotinete foi apreendida!

Circular de trotinete eléctrica na via pública acarreta uma série de responsabilidades por parte do condutor desde que o código da estrada francês, assim como o português, passou a equiparar aquele tipo de veículos aos velocípedes.

Foi o que descobriu, da pior maneira, o jovem "apanhado" esta segunda-feira a norte de Paris pela Gendarmerie du Val d’Oise!

Tudo começa quando uma patrulha se deparou com o infractor a falar ao telemóvel enquanto conduzia: multado de imediato, acusou ainda 0,82 g/litro de álcool no sangue quando em França o máximo permitido é 0,25 g/litro.

Não ficou de fora o teste positivo ao consumo de cannabis e cocaína, nem sequer os Air Pods que levava com ele, que afinal eram roubados!

A trotinete eléctrica foi apreendida de imediato mas o mais ridículo de toda esta história é que os gendarmes, em vez de dobrá-la e colocá-la no porta-bagagens do carro-patrulha, optaram antes por chamar um reboque…

