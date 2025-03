Ver um carro a circular sem condutor começa a ser uma realidade cada vez mais próxima, como confirmam os últimos desenvolvimentos nesse campo.

Condução cada vez mais autónoma: Nissan testa nova tecnologia

A Nissan é a mais recente a exibir as capacidades dessa tecnologia num ambiente urbano complexo como é a área de Mianto Mirai, em Yokohama, para o futuro serviço de mobilidade que planeia lançar no Japão.

A adaptação aos diferentes cenários de tráfego em todo o mundo está a ser feito com as investigações tecnológicas realizadas no país do sol nascente.

Os contributos para esta solução são igualmente apoiados pelo centro de tecnologia avançada da Nissan em Silicon Valley, sem esquecer a participação da fabricante no projecto evolvAD no Reino Unido.

Disponível em 2027

Os testes estão a ser feitos em veículos baseados no Nissan Serena, equipados com 14 câmaras, nove radares e seis sensores LiDAR.

Graças à altura da carrinha, os sensores montados no tejadilho oferecem uma melhor percepção e identificação do ambiente em seu redor comparativamente às viaturas usadas em testes anteriores.

O uso da inteligência artificial também melhorou o reconhecimento, a previsão comportamental, a capacidade de avaliação e o controlo do veículo, para um funcionamento suave nos diferentes cenários.

E, a assegurar a segurança na demonstração da tecnologia pela carrinha de ensaio, foi adicionada uma função de paragem imediata de emergência, além doutras redundâncias intencionais.

Em 2027, a Nissan pretende ter apta a nova tecnologia, com o fornecimento de serviços de condução autónoma a municípios e operadores de transporte com monitorização remota.

