Concept Three dá pistas para novo Hyundai Ioniq 3

É o primeiro esboço, em forma de aperitivo, do protótipo que a Hyundai irá estrear a 9 de Setembro no salão automóvel de Munique, a juntar

O Concept Three dará corpo ao futuro Ioniq 3, um crossover 100% eléctrico para o segmento B com quase 600 quilómetros de autonomia, partilhando diversas soluções mecânicas já presentes no "primo" Kia EV3.

O modelo adopta uma silhueta fastback compacta, que a construtora sul-coreana baptizou como Aero Hatch, mas as novidades não se ficam por aqui.

Na base estética do protótipo estará uma reinterpretação da nova linguagem estilística Art of Steel, com as superfícies esculpidas a tomarem como inspiração a maneira como o aço se curva e flui.

"Conceber o Concept Three foi uma oportunidade para repensar o veículo eléctrico compacto desde a sua essência", sublinhou Simon Loasby, vice-presidente e director do centro de design da Hyundai.

São desconhecidas as especificações deste projecto mas, a fazer fé na sua ligação técnica ao Kia EV3, espera-se que beneficie da plataforma E-GMP com arquitectura eléctrica de 400 volts.

Ao mesmo tempo, poderá comportar os mesmos motores de 150 kW (204 cv) e 283 Nm, alimentados por baterias de 58,3 ou 81,4 kWh brutos, com esta última a poder proporcionar até 600 quilómetros com uma única carga.

