Para os saudosistas dos TT e R8 nas suas diversas variações, a marca dos quatro anéis tem boas notícias: um protótipo 100% eléctrico será figura dominante no espaço de exposição que detém no salão automóvel de Munique.

Concept C dá corpo ao novo Audi TT eléctrico… que só chega em 2028!

O Audi Concept C marca o início duma nova era estética e tecnológica no seio da insígnia germânica, como se percebe nas suas linhas originais nos 4,52 metros que tem de comprimento.

A estrutura vertical forma o centro da nova área frontal, a partir da qual se desenvolve todo o volume estrutural do desportivo, numa inspiração bem conseguida do Type C de 1936 da Auto Union, e da terceira geração do Audi A6 de 2004.

Compacto e desportivo

Nesta interpretação progressiva da herança da construtora, uma linha de ombros forte define o corpo do Concept C de dois lugares, largo nos seus 1,97 metros por 1,29 de altura, com os dois eixos separados por 2,57 metros.

O habitáculo estende-se para a traseira, definida por uma superfície sem rugosidades e com um difusor ligeiramente destacado, para depois ser "fechado" por um tejadilho rígido retrátil, que é uma estreia num roadster da Audi.

A aparência robusta do desportivo é acentuada pela ausência do vidro traseiro, substituído por três barras horizontais, com a superior a abrigar a câmara e a inferior a integrar a luz central de travagem.

Destaca-se ainda a nova assinatura luminosa que define a identidade visual do modelo, com quatro elementos dispostos na horizontal em cada farol e farolim.

As jantes aerodinâmicas de 21 polegadas, "calçadas" por pneus Michelin Pilot Sport 4 S, completam o visual compacto do desportivo.

Simplicidade minimalista

O interior do Concept C revestido a cinzento, em perfeita união com a cor da carroçaria, distingue-se pela aparente simplicidade nas suas formas geométricas.

Materiais naturais criam um ambiente refinado, com a incidência da iluminação ambiente a realçar a qualidade dos materiais e a solidez dos acabamentos.

Sobre o tabliê plano assenta ao centro um ecrã escamoteável de 10,4 polegadas para o infoentretenimento, alinhado com um pequeno visor para a instrumentação atrás do volante multifunções com os seus controlos hápticos.

Uma capa translúcida cobre o carregador indutivo do telemóvel e o compartimento de armazenamento sob o apoio da consola central.

Estreia em Munique

Falta só saber se este Concept C será o ponto de partida para um desportivo de dois lugares de produção em série, que esmere ainda mais as qualidades dos Audi TT e R8.

Sem qualquer informação técnica sobre o sistema motriz eléctrico que irá alimentá-lo, a bateria de 800 volts é montada sob o piso entre a parte central do cockpit e o espaço entre os bancos e o eixo traseiro.

Além de permitir reduzir a distância ao solo, assim como o posto de condução, também oferecerá uma distribuição de peso semelhante à dum desportivo equipado com motor central.

Sabido é que o protótipo não conta com tracção integral mas antes traseira, ficando por saber os dados de potência, desempenho e autonomia.

A estreia acontece a 9 de Setembro, quando abrirem as portas do salão automóvel de Munique de 2025, em total "coincidência" com os 30 anos que passaram sobre a apresentação do TT no certame de Frankfurt.

A confirmar-se a produção em série do Concept C, ele só deverá ser apresentado no final de 2027 para depois chegar ao mercado no ano seguinte.

