Concept BST é um Polestar 6 ainda mais radical

O Concept BST foi uma das estreias "descapotáveis" do Festival de Velocidade de Goodwood mas ainda como protótipo.

Derivado do Polestar 6, com os seus 650 kW (884 cv) e 900 Nm para uma autonomia até 600 quilómetros, são ainda escassas as informações técnicas sobre esta proposta mais vitaminada.

A definir o exterior estão linhas ainda mais agressivas do que o original de que evolui, como é perceptível no capô aerodinâmico e no divisor frontal, assim como na nada discreta asa traseira.

Vias mais largas e cavas mais musculadas para jantes forjadas em liga leve de 22 polegadas completam o conjunto, pintado num prateado clássico que é já imagem de marca dos desportos motorizados

Com o Polestar 6 agendado apenas para 2026 por um preço a roçar nos 200 mil euros, fica por saber se o Concept BST terá hipótese de subir à linha de montagem.

"Este roadster demonstra até onde podemos levar a nossa marca de alto desempenho, e como podemos aplicar a fórmula BST à nossa gama futura", explica Thomas Ingenlath, director executivo da Polestar.

