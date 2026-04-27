O salão Auto China que está a acontecer em Pequim até domingo está a confirmar-se como um verdadeiro viveiro de soluções para a electromobilidade.

Concept 6 e Concept 8 definem nova era eléctrica da Peugeot ''made in China''

Nada melhor, por isso, do que a Peugeot aproveitar este palco mundial para estrear os seus dois mais recentes protótipos eléctricos, que por enquanto não representam mais do que uma declaração de interesse.

Se o Concept 6 se assume como uma berlina de grande porte com o toque duma shooting brake, já o Concept 8 prepara o terreno para a próxima geração de grandes SUV da marca do leão.

Propostas globais

Como explica a Peugeot, o Concept 6 expressa a visão duma nova geração de berlinas de grande formato num visual ousado próprio duma shooting brake com genes desportivos.

O protótipo reflecte, acima de tudo, uma abordagem refinada e emocional à estética dum Gran Turismo, enquanto o Concept 8 prepara o caminho para os SUV de grande porte da construtora gaulesa.

Prometido está um prazer de condução intuitivo, ao incluir o novo volante Hyper Square a bordo como na berlina, bem combinado com a sua postura refinada e poderosa na estrada, sem esquecer o espaço e dinamismo dada ao desenho do habitáculo.

Ambos os protótipos antecipam uma nova gama de grandes berlinas e de SUV produzidos na China para o mercado local, sem esquecer a exportação para outros continentes.

Exemplos da ligação da Peugeot com as construtoras do Império do Meio, combinam design e dinâmica de condução imprimida pelos seus técnicos com a tecnologia da Dongfeng, que irá produzi-los na sua fábrica de Wuhan.

Texto: P.R.S.

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