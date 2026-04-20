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Concept #2 dá primeiras pistas do sucessor do Smart ForTwo

11:00 - 20-04-2026
 
 
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A mobilidade urbana prepara-se para receber mais um "eléctrico": esta segunda-feira foram revelados os primeiros esboços do Concept #2 da Smart, onde não faltam vários detalhes exteriores já perfeitamente definidos.

Com estreia agendada para o salão Auto China, que arranca em Pequim esta sexta-feira, antecipa a releitura moderna do icónico ForTwo, e não será pelas enormes semelhanças entre ambos que o protótipo irá destacar-se.

Bem visível é que o futuro Smart #2 de produção a produzir no Império do Meio irá manter as proporções do micro carro original, tomando como base a nova plataforma Electric Compact Architecture (ECA), de Arquitectura Compacta Elétrica.

Também está já especificado que irá manter a configuração de duas portas e de dois lugares do ForTwo, bem como a sua dinâmica traccional traseira, sendo a produção feita na China.

As poucas fotografias que explicam o Smart Concept #2 revelam um exterior que se quer distinto, como é reflectida na pintura bicolocor em branco fosco e dourado quente, com detalhes como fivelas e aplicações em couro de alta qualidade.

Fastback em estreia

Não será só o citadino a brilhar no espaço da construtora sino-germânica porque na calha está a estreia mundial do Smart #6 EHD2.

Primeiro fastback da marca projectado pela equipa de design global da Mercedes-Benz, visa criar uma nova tendência do segmento, mesmo se a berlina coupé será oferecido exclusivamente no mercado chinês numa primeira fase.

Mesmo sem imagens do modelo, a Smart explica que o EHD2 herda o seu lema característico Abra a Sua Mente (Open Your Mind) na campanha Mudança de Perspectivas (Change of Perspectives) lançada este ano pela marca.

Texto: P.R.S.

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