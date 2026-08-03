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Compra um Renault Mégane RS... roubado ao presidente de França!?

12.13h
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Compra um Renault Mégane RS... roubado ao presidente de França!?

Nada como começar bem a semana com um caso insólito: uma banal operação Stop ao condutor dum Renault Mégane RS acabou em tribunal após os agentes policiais terem percebido de que se tratava dum carro roubado… ao presidente de França?!

Neste insólito que remonta a Fevereiro do ano passado mas só agora avançado pelo canal televisivo TF1 francês com a ida a tribunal na última terça-feira, um indivíduo de Clermont-Ferrand cruzou-se com o desportivo nas redes sociais por uns apetecíveis 8.500 euros.

Negócio feito, eis que o condutor é mandado parar na tal operação policial e logo é multado pela falta de seguro válido para o carro; pior ainda é que o título de propriedade está no nome de Emmanuel Macron, e a morada é o insuspeito palácio do Eliseu.

Já em tribunal, o indivíduo alegou em sua defesa nunca ter examinado a documentação do desportivo, nem seque a identidade do anterior proprietário. Só quando ficou sob custódia policial é que os agentes lhe explicaram a situação.

A história vai mais longe porque, ao perceber que o Mégane RS tinha várias anomalias, reclamou junto da oficina que lho vendeu e nem sequer o registou no seu nome.

Em jeito de vingança, os vendedores decidiram dar o desportivo como roubado e registaram falsamente o chefe de estado francês como o seu proprietário.

O tribunal acabou por determinar que o condutor foi vítima de burla ao mesmo tem que foi aberta uma investigação criminal à oficina; o que não lhe foi perdoada foi uma multa de 500 euros por conduzir sem seguro.

Texto: P.R.S.

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RenaultRenault Mégane RSinsólito
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Luis Rodrigues   14:01 - 03-08-2026
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Só lamento o condutor ter de pagar a multa tão elevada de 500€ mas é justo, se tivesse um acidente era bem pior. O seguro é obrigatório e quem não tiver é um crime grave, deve de lhe ser confiscado o veiculo e arcar com a responsabilidade. Antes de saírem com um carro para a estrada pensem bem.
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