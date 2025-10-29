Compra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel II

Há compras de oportunidade que se transformam em tesouros reais: que o diga um cidadão britânico quando há um ano e meio comprou um Range Rover Vogue SE 3.6 TDV8 de 2007 no eBay para desenvolver um projecto pessoal.

O SUV custou-lhe uma bagatela não apenas devido ao mau estado em que se encontrava, mas também por causa da avaria no motor que o acompanhava.

Ao folhear a documentação, estranhou que as páginas estivessem carimbadas com a inscrição Land Rover Special Vehicles.

Numa rápida investigação ao registo da viatura, descobriu que o Range Rover tinha feito parte da colecção automóvel da rainha Isabel II antes de ser comprado em 2017 por um particular.

Os detalhes que comporta não mentem, a começar pelas alças especiais para facilitar a escalada para o habitáculo, e a terminar na grelha da bagageira para transportar os seus cães corgis.

Ao pesquisar mais a fundo na internet, o sortudo comprador deparou-se com fotografias de arquivo que confirmaram a rainha ao volante do SUV.

A descoberta é ainda mais excepcional por ser o único V8 turbodiesel da geração L322 da construtora, que o próprio Jeremy Clarkson do programa Top Gear elogiou como o melhor 4x4 de todos os tempos.

Cuidadosamente restaurado até ao ínfimo pormenor, o Range Rover em questão vai a leilão a 8 de Novembro pela Iconic Auctioneers, estimando-se que possa vir a ser arrematado entre os 57 mil e os 69 mil euros.

