 Pesquisa
Tome Nota

Compra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel II

16:26 - 29-10-2025
 
 
Compra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel II
Compra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel IICompra Range Rover no eBay e descobre que foi da rainha Isabel II

Há compras de oportunidade que se transformam em tesouros reais: que o diga um cidadão britânico quando há um ano e meio comprou um Range Rover Vogue SE 3.6 TDV8 de 2007 no eBay para desenvolver um projecto pessoal.

O SUV custou-lhe uma bagatela não apenas devido ao mau estado em que se encontrava, mas também por causa da avaria no motor que o acompanhava.

Ao folhear a documentação, estranhou que as páginas estivessem carimbadas com a inscrição Land Rover Special Vehicles.

Numa rápida investigação ao registo da viatura, descobriu que o Range Rover tinha feito parte da colecção automóvel da rainha Isabel II antes de ser comprado em 2017 por um particular.

Os detalhes que comporta não mentem, a começar pelas alças especiais para facilitar a escalada para o habitáculo, e a terminar na grelha da bagageira para transportar os seus cães corgis.

Ao pesquisar mais a fundo na internet, o sortudo comprador deparou-se com fotografias de arquivo que confirmaram a rainha ao volante do SUV.

A descoberta é ainda mais excepcional por ser o único V8 turbodiesel da geração L322 da construtora, que o próprio Jeremy Clarkson do programa Top Gear elogiou como o melhor 4x4 de todos os tempos.

Cuidadosamente restaurado até ao ínfimo pormenor, o Range Rover em questão vai a leilão a 8 de Novembro pela Iconic Auctioneers, estimando-se que possa vir a ser arrematado entre os 57 mil e os 69 mil euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Range RoverSUVrainhaleilão
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Alfa Romeo Junior mais exclusivo com série Sport Speciale

Alfa Romeo Junior mais exclusivo com série Sport Speciale

Vision X-Coupé e Vision X-Compact apontam ao futuro da Mazda

Vision X-Coupé e Vision X-Compact apontam ao futuro da Mazda

Vision X-Coupé e Vision X-Compact apontam ao futuro da Mazda

Vision X-Coupé e Vision X-Compact apontam ao futuro da Mazda

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.