Competição no sangue: Honda estreia três protótipos em Tóquio

As principais construtoras japonesas vão ter obviamente presença assegurada no salão automóvel de Tóquio que esta sexta-feira abre as portas ao público.

Do lado da Honda serão apresentados vários protótipos e desportivos de competição, a reflectirem a sua paixão pelo alto desempenho e prazer de condução ou não estivesse o pavilhão da marca baptizado como Honda Sports DNA.

Em estreia mundial irá estar o Civic Type R HRC Concept desenvolvido pela Honda Racing Corporation (HRC) para o "máximo desempenho desportivo", como é avançado na nota de imprensa.

Ao seu lado irá estar o Prelude HRC Concept, tendo como óbvia inspiração o desportivo lançado em Setembro mas agora personalizado com peças HRC, naquela que é também a sua primeira apresentação global.

Outro modelo bem conhecido do público português é o Civic e:HEV mas agora transfigurado num RS Prototype também em estreia planetária.

Será o segundo modelo da insígnia japonesa, depois do recente Prelude, a equipar a transmissão virtual S+ Shift capaz de simular o som e a sensação de passagens rápidas duma caixa automática.

Em exposição estará o Honda HRC Prelude-GT, um novo GT500 para competir no Super GT 2026, bem como um simulador de corrida dedicado aos e-Motorsports, baseado no NSX-GT que correu naquela competição até 2019.

