Compacto e robusto: Skoda Elroq já se mostra

Já há uma ideia de como será a alternativa 100% eléctrica ao Skoda Karoq: esta quarta-feira foi revelada a primeira imagem do novo Elroq que será construído sobre a plataforma MEB do grupo Volkswagen.

O SUV compacto com 4,50 metros de comprimento a revelar neste Outono é o primeiro modelo de produção a adoptar a nova linguagem estilística Modern Solid da insígnia checa.

Uma parte fundamental dessa filosofia é a frente Tech-Deck numa interpretação mais ampla da grelha que já tinha avançado no protótipo Vision 7S, e com as ópticas LED Matrix divididas em quatro.

A Skoda afirma que o exterior minimalista combina robustez, funcionalidade e autenticidade, transmitindo uma sensação de segurança e força, embora seja difícil perceber essas ideias neste primeiro retrato.

Sublinhado é o generoso espaço a bordo, em linha com o compromisso da marca em relação ao conforto e à funcionalidade.

O Elroq será o ponta de lança dos seis novos modelos eléctricos que a construtora espera lançar no mercado antes do final de 2026, numa gama apenas composta pelos Enyaq e Enyaq coupé.

