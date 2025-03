Como se testa a suspensão num ''eléctrico''? BYD aposta num mestre do kung fu!

O que é preciso fazer para realçar as qualidades da suspensão pneumática dum eléctrico? No caso da BYD, nada melhor do que pôr um mestre do kung fu em cima do tejadilho com o carro em andamento.

Esta é a mais recente tirada da construtora chinesa para promover o novo U7 da sua marca de luxo YangWang revelado esta quinta-feira, uma berlina quase a perder de vista face aos quase 5,30 metros de comprimento.

Os quatro propulsores, para uns combinados 1.300 cv e 1.584 Nm, são alimentados por uma bateria de 136 kWh para 600 quilómetros de autonomia.

Em causa, no entanto, está a suspensão activa Disus-Z, capaz de adaptar-se em 10 milissegundos às imperfeições do piso graças aos vários sensores e radares montados no carro.

A "vítima" escolhida tenta não desequilibrar-se enquanto a berlina acelera a 15 km/hora por cima de vários tipos de lombas, com 30 a 50 mm de altura, espalhados na pista do aeroporto Zhangjiakou Ningyuan em Hebei.

A montagem dum motor por roda também facilita todo o processo, sem esquecer o dispositivo que permite recuperar energia para a bateria durante o amortecimento.

