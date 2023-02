Como se passa o testemunho às crianças? Citroën 2CV já é Playmobil

Como passar o testemunho aos filhos a devoção que muitos pais têm por um dos carros mais "clássicos" de sempre?

Uma boa ideia é transformá-lo num brinquedo como a Citroën fez nesta parceria com a Playmobil para celebrar os 75 anos do icónico 2CV.

Revelado no salão Rétromobile, a marca francesa assegura um peso bruto de apenas 302 gramas e, graças à sua propulsão muscular, são zero as emissões de dióxido de carbono.

Com quase 29 cm de comprimento, o modelo reflecte o seu espírito vivo e alegre num tom azul celeste, a que se somam vários acessórios.

Um agricultor com os animais de quinta, um motorista em traje de marinheiro ao melhor estilo hippie, e um polícia "derivado do marechal Cruchot de uma popular série de filmes franceses complementam o conjunto.

E nem sequer falta uma folha de adesivos para que qualquer criança (ou um adulto às escondidas) possa personalizar o seu 2CV da maneira mais original possível.

Disponível a partir de 24 de Fevereiro, o brinquedo está longe de ser barato: cada caixa chega ao mercado por 49,99 euros.

