Como se constrói o Seat León?

Para quem brincava com jogos de construção na infância, pode parecer surpreendente a maneira como o centro de desenvolvimento de protótipos da Seat leva essa "brincadeira" a um novo patamar.

Nessa divisão são usados kits de construção em grande escala, para ligar todas as unidades de controlo de um novo modelo e, assim, garantir a a fiabilidade da instalação electrónica.

Esta tecnologia tem por objectivo introduzir melhorias nas funcionalidades electrónicas finais do automóvel antes de entrar no processo de produção em série.

Tomando como exemplo o Seat León, são necessários mais de dois meses para montar, um a um, os 350 quadros que aquele modelo possui.

São precisos mais de 1.500 cabos para ligá-los e configurá-los entre si, desde o quadro de instrumentos e faróis, até sensores, antenas de telefonia, e abertura e fecho do automóvel.

O programa deve garantir a funcionalidade em todas as versões do modelo.

"O grande desafio para a nossa equipa é a inclusão, no mesmo simulador, de todos os componentes do número máximo de gamas e acabamentos do motor", destaca Jesús de la Torre, responsável pelo Centro Electrónico de Sintonia e Verificação da Seat.

