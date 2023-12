Como fazer do Suzuki Jimny um ''clássico'' de ralis dos anos 80

E por que não fazer de um Suzuki Jimny um emocionante Lancia Delta HF Integrale ou mesmo um Renault 5 Turbo… mas sem turbocompressor!?

Essa é a proposta mais recente da DAMD, uma preparadora japonesa especializada em kits de carroçaria adaptados de "clássicos" desportivos.

A ideia segue-se à transformação do pequeno offroader num mini Classe G da Mercedes ou mesmo num Land Rover Defender minúsculo.

Um Lancia Delta mais alto

O kit Little Delta é uma reinterpretação óbvia do Lancia Delta Integrale mas bem mais alto e compacto do que o campeão do Mundial de ralis.

Mesmo assim, estão lá todos os elementos que o tornam reconhecível, como a grelha cromada, os faróis redondos e a asa traseira.

Os pára-choques modificados com o vermelho da carroçaria são realçados pelas jantes em liga leve da OZ Racing pintados em branco ou grafite.

R5 Turbo… sem turbo!

A segunda proposta, carinhosamente baptizada como Little 5, aplica a mesma receita mas segundo os códigos estilísticos do Renault 5 Turbo.

A grelha está emoldurada por dois faróis quadrados enquanto os pára-choques em preto abrigam as características luzes amarelas de nevoeiro.

Mantêm-se as saídas de ar nos guarda-lamas traseiros, com a asa a ficar montada na parte superior do tejadilho, e as jantes brancas OZ Racing.

Nem sequer falta à frente o logótipo da marca do losango mas agora substituída pelo símbolo da DAMD.

O toque de humor é dado pelos adesivos Non Turbo colados nas portas, a confirmarem que o Jimny continua a "confiar" no bloco atmosférico de 1.5 litros.

Quem tiver a sorte de visitar o salão automóvel de Tóquio, entre 12 e 14 de Janeiro, poderá apreciar as duas transformações no stand da preparadora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?