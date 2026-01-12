Como entusiasmar os fãs: Honda estreia séries Sport Line e Trail Line

Há novidades excitantes para quem é admirador da Honda: a construtora nipónica avançou duas novas linhas de desportivos no salão automóvel de Tóquio.

A série Sport Line irá incluir modelos de estrada enquanto a Trail Line aponta ao off-road mas com ambos a exibirem um profundo ADN desportivo.

A apoiar o conceito e a visão de cada linha, os protótipos estreados no último fim de semana compreendem na sua génese a experiência da Honda Racing Corporation (HRC), "braço armado" da divisão de competição da marca.

Duas novas linhas

Dentro da série Sport Line, o actual Civic Type R serve de base ao Civic Type R HRC Concept, desenvolvido para o "máximo desempenho desportivo apoiado nas tecnologias da HRC e da experiência dos seus pilotos em pista.

Já o Prelude HRC Concept, que tem como óbvia inspiração o coupé lançado em Setembro, exibe um visual personalizado com peças HRC para elevar o seu desempenho em estrada ou em circuito.

Quanto à Trail Line, será lançada uma nova linha de modelos de produção mecânica e tecnologicamente evoluídos apoiados numa estética activa e dinâmica para os mais variados ambientes de condução.

O destaque foi dado a uma série conceptual TrailSport HRC baseada em SUVs que fazem parte da gama da Honda, como são os actuais ZR-V e HR-V, sem esquecer o novo CR-V que será lançado em Fevereiro no Japão.

Civic será novo RS

Outro modelo bem conhecido do público português é o Civic e:HEV mas agora transfigurado num RS Prototype também em estreia planetária.

Será o segundo modelo híbrido da insígnia japonesa, depois do recente Prelude, a equipar a transmissão virtual S+ Shift capaz de simular o som e a sensação de passagens rápidas duma caixa automática.

Será a partir daquele protótipo que irá evoluir o modelo de produção com sistema motriz híbrido, com chegada prevista ao mercado japonês antes que este ano termine.

Um Super One de raça

Não poderia faltar um citadino ao pacote de estreias da Honda, como é o caso do novíssimo Super-One Prototype, um compacto eléctrico para transformar "a condução diária numa experiência inspiradora", explica a insígnia.

O protótipo apresenta um modo Boost concebido em exclusivo para este modelo, capaz de sincronizar em simultâneo o aumento de potência com a transmissão simulada duma caixa de sete relações.

Um controlador activo de som combina o "ruído" próprio dum motor a combustão com a sensação da troca precisa de marchas como se se tratasse duma transmissão tradicional em vez de automática.

O modelo de produção baseado no Super-One Prototype começará a ser vendido no Japão antes do final de 2026, ficando por saber se chegará à Europa.

