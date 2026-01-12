Como entusiasmar os fãs: Honda estreia séries Sport Line e Trail Line

Há novidades excitantes para quem é admirador da Honda: a construtora nipónica avançou duas novas linhas de desportivos no salão automóvel de Tóquio.
A série Sport Line irá incluir modelos de estrada enquanto a Trail Line aponta ao off-road mas com ambos a exibirem um profundo ADN desportivo.
A apoiar o conceito e a visão de cada linha, os protótipos estreados no último fim de semana compreendem na sua génese a experiência da Honda Racing Corporation (HRC), "braço armado" da divisão de competição da marca.
Dentro da série Sport Line, o actual Civic Type R serve de base ao Civic Type R HRC Concept, desenvolvido para o "máximo desempenho desportivo apoiado nas tecnologias da HRC e da experiência dos seus pilotos em pista.
Já o Prelude HRC Concept, que tem como óbvia inspiração o coupé lançado em Setembro, exibe um visual personalizado com peças HRC para elevar o seu desempenho em estrada ou em circuito.
Quanto à Trail Line, será lançada uma nova linha de modelos de produção mecânica e tecnologicamente evoluídos apoiados numa estética activa e dinâmica para os mais variados ambientes de condução.
O destaque foi dado a uma série conceptual TrailSport HRC baseada em SUVs que fazem parte da gama da Honda, como são os actuais ZR-V e HR-V, sem esquecer o novo CR-V que será lançado em Fevereiro no Japão.
Outro modelo bem conhecido do público português é o Civic e:HEV mas agora transfigurado num RS Prototype também em estreia planetária.
Será o segundo modelo híbrido da insígnia japonesa, depois do recente Prelude, a equipar a transmissão virtual S+ Shift capaz de simular o som e a sensação de passagens rápidas duma caixa automática.
Será a partir daquele protótipo que irá evoluir o modelo de produção com sistema motriz híbrido, com chegada prevista ao mercado japonês antes que este ano termine.
Não poderia faltar um citadino ao pacote de estreias da Honda, como é o caso do novíssimo Super-One Prototype, um compacto eléctrico para transformar "a condução diária numa experiência inspiradora", explica a insígnia.
O protótipo apresenta um modo Boost concebido em exclusivo para este modelo, capaz de sincronizar em simultâneo o aumento de potência com a transmissão simulada duma caixa de sete relações.
Um controlador activo de som combina o "ruído" próprio dum motor a combustão com a sensação da troca precisa de marchas como se se tratasse duma transmissão tradicional em vez de automática.
O modelo de produção baseado no Super-One Prototype começará a ser vendido no Japão antes do final de 2026, ficando por saber se chegará à Europa.
