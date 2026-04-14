Há quem já o tenha baptizado como um orgasmo auditivo de capota aberta mas o entusiasmo que desperta vai muito para lá do "simples" ronco que sai dos escapes deste radical Porsche 911 GT3 S/C.

Como ensurdecer os ouvidos no Verão? Acelerar o novo Porsche GT3 S/C de capota aberta!

Pela primeira vez em mais de 20 anos de carreira, o super desportivo combina a precisão mecânica com a filosofia ultra ligeira do recente S/T definido por uma capota de lona com abertura e fecho automáticos.

A dar-lhe alma está um irresistível motor boxer de 4.0 litros e seis cilindros naturalmente aspirado, combinado com uma transmissão manual de seis curtas relações para mais depressa rugir até às 9.000 rpm.

Os 510 cv e 450 Nm que debita às rodas traseiras aceleram-se dos zero aos 100 km/hora em 3,9 segundos para uma velocidade máxima a bater nos 313 km/hora, faltando só saber se é possível fazê-lo de cabelos ao vento.

Nem "chega" aos 1.500 kg

Sendo o peso um dos maiores desafios para um desportivo, ainda mais num descapotável, a Porsche fez do anterior 911 S/T um banco de peças para aliviar a massa do 911 GT3 S/C.

Capô, guarda-lamas e portas são em fibra de carbono, enquanto o uso extensivo de magnésio, principalmente nas rodas e na estrutura do tejadilho, dão um significativo alívio na balança, com a bateria de 40 amperes a reduzir esse peso em quatro quilos.

A Porsche integra igualmente como equipamento de série os seus travões carbono-cerâmicos PCCB para aligeirar em 20 quilos o peso dos discos de travagem convencionais.

O resultado final reflecte-se nos 1.497 quilos que o bólide pesa, sendo uma conquista técnica notável se se considerar que está equipado com um mecanismo para abrir e fechar a capota de lona nuns rápidos 12 segundos a uns máximos 50 km/hora.

A configuração do chassis deriva, em grande parte, da mesma do GT3 Touring, sendo também o primeiro 911 descapotável a adoptar uma suspensão dianteira de duplo braço oscilante oriunda do mundo da competição para conseguir uma direcção ainda mais precisa.

Factura sempre a subir

Em termos decorativos, o super desportivo distingue-se pelo contorno do pára-brisas a preto e pela asa traseira retráctil com aba Gurney, que é também uma novidade num Porsche cabriolé, sem esquecer as jantes de 20 polegadas à frente e de 21 atrás.

Quem procura uma exclusividade suplementar, o 911 GT3 S/C pode sempre ser personalizado pela divisão Porsche Exclusive Manufaktur com o pacote Street Style.

A distingui-lo estão apontamentos em Pyro Red nos guarda-lamas, rodas e painéis laterais, cor igualmente bem presente na decoração do habitáculo.

E se for necessário levar bagagem adicional, há sempre a possibilidade de optar por uma caixa de arrumação revestida em pele com apenas dez quilos de peso e 80 litros de capacidade.

A montagem com pinos fixados na estrutura da carroçaria é feita nos espaço deixado livre pela eliminação dos bancos traseiros, com as faixas de acabamento, as costuras decorativas e as cores das alças em tecido a poderem ser personalizadas a gosto.

O Porsche 911 GT3 S/C já tem as encomendas abertas no nosso país por uns milionários 340.762 euros mas se se optar pelos imprescindíveis pacotes de personalização a factura final pode ultrapassar os 391 mil euros.

Texto: P.R.S.

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