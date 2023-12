Como é que se porta o Porsche 911 GT3 a acelerar? Com muito barulho!

Há poucos estrondos tão emocionantes como os que saem dos escapes do Porsche 911 GT3.

Nada melhor para senti-lo do que levar o desportivo a acelerar nas curvas do Monte Rushmore, nos Estados Unidos.

O vídeo não demora mais do que um minuto mas é suficiente para perceber todo o poder dos 510 cv e 470 Nm debitados pelo bloco de 4.0 litros.

Filmado com um drone, a "corrida" até ao topo do monte onde estão esculpidas as cabeças de quatro presidentes americanos é simplesmente fabulosa.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?