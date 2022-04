Combustíveis subiram quase 40 cêntimos entre Janeiro e Março

As contas da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO) apenas confirmam o que os portugueses têm sentido quando vão abastecer a viatura.

O preço médio de venda ao público da gasolina no primeiro trimestre deste ano subiu 32,7 cêntimos por litro. Já o gasóleo aumentou 37,2 cêntimos por litro quando comparado com o período homólogo do ano passado.

"Em relação ao trimestre anterior e ao trimestre homólogo", nos primeiros três meses deste ano, "o preço médio de venda ao público da gasolina 95 foi superior em 12,4 cêntimos/litro" (7,3%), e em 32,7 cêntimos/litro (21,8%)", respectivamente.

"O gasóleo rodoviário subiu 17,6 cêntimos/litro (11,6%) e 37,2 cêntimos/litro 28,1%)", indica a associação em comunicado divulgado pela agência Lusa.

A comparação do GPL Auto com ambos os trimestres já referidos assinala aumentos de 3,1 cêntimos/litro (3,8%), e de 17,7 cêntimos/litro (26,3%).

"A subida do preço médio de venda ao público na gasolina 95, no primeiro trimestre de 2022 face ao trimestre anterior, foi sobretudo devido à subida da cotação em 11,4 cêntimos/litro", justifica a APETRO.

A associação destaca, no entanto, que se verificou "uma descida do sobrecusto da incorporação de biocombustível em 1,0 cêntimo/litro".

Por outro lado, "os custos de armazenagem, distribuição e comercialização (ADC) mantiveram-se praticamente na mesma, registando um aumento de 0,3 cêntimo/litro".

Paralelamente, "no gasóleo rodoviário, a subida do PMVP também foi devido à subida das cotações em 16,3 cêntimos/litro".

O sobrecusto da incorporação de biocombustível ficou em 0,5 cêntimos/litro, tendo-se registado "uma diminuição nos custos de ADC em 1,8 cêntimos/litro".

Por fim, no caso do GPL Auto, a subida do PMVP "deveu-se ao aumento da cotação em 3,8 cêntimos/litro", sendo que houve "uma descida dos custos de ADC em 1,3 cêntimos/litro".

Ainda de acordo com a APETRO, ao nível da carga fiscal, "o Imposto Sobre Produtos Petrolífero (ISP) manteve o seu valor no caso do GPL Auto".

Quanto à gasolina 95, diminuiu, em média, 0,6 cêntimos/litro, e 0,7 cêntimos/litro no gasóleo rodoviário ao longo do primeiro trimestre de 2022.

A redução é "consequência das medidas governamentais de redução do ISP, para minimizar o impacto do aumento das cotações internacionais nos preços de venda ao público dos combustíveis".

Já o IVA "subiu em consequência da subida dos PMVP", segundo a associação.

A APETRO refere também que "os PMVP praticados em Portugal face a Espanha, são superiores para a gasolina 95 (+20,77 cêntimos/litro)".

O mesmo se assinala no gasóleo rodoviário (+17,21 cêntimos/litro), resultado de uma carga fiscal díspar entre os dois países, e inferiores para o GPL Auto (-3,01 cêntimos/litro)".

Ao comparar com a média da zona euro, os PMVP são inferiores na gasolina 95 (-0,65 cêntimos/litro) e no gasóleo rodoviário (-2,31 cêntimos/litro), e superiores no GPL Auto (+0,34 cêntimos/litro).

Tais diferenças reflectem "o facto de a carga fiscal em Portugal ser superior à média dos países da zona euro", conclui a associação.

