Combustíveis poderão subir até 12 cêntimos na próxima semana

À medida que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia se intensifica, a pressão aumenta sobre os preços do petróleo e dos combustíveis.

Segunda-feira, o gasóleo simples deverá ter um incremento de 12 cêntimos nas estações de serviço, chegando aos 1,932 euros por litro.

Já a gasolina simples 95 poderá subir sete cêntimos, com o litro a situar-se nos 1,988 euros por litro.

Os cálculos realizados pelo Jornal de Negócios indicam que ambos os aumentos poderão ser mitigados pelo desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP).

O mecanismo que o Governo irá apresentar passa por reduzir o ISP no mesmo valor em que sobe o IVA. O montante deste apoio, definido de acordo com o preço dos combustíveis, será revelado todas as sextas-feiras.

Simulações feitas pela consultora Deloitte para o Jornal de Negócios indicam que o desconto poderá chegar aos três cêntimos por litro no gasóleo simples.

Para a gasolina simples 95, esse apoio poderá situar-se nos dois cêntimos por litro.

Só esta sexta-feira à tarde serão conhecidos os valores finais de ambos os descontos, quando o Executivo divulgar a fórmula de cálculo.

Os cálculos do matutino de economia baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

