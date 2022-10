Combustíveis: novos aumentos previstos para segunda-feira

Se ainda não atestou o depósito do seu carro, talvez não seja má ideia fazê-lo no fim-de-semana porque na segunda-feira os combustíveis voltam a aumentar.

Segundo o Jornal de Negócios, a gasolina simples 95 deverá subir 3,2 cêntimos, com o preço médio a fixar-se nos 1,8571 euros por litro.

Já o gasóleo simples deverá aumentar 2,9 cêntimos, podendo atingir, em média, os 1,8854 euros por litro.

Estes números reforçam ainda mais os aumentos registados na última segunda-feira, bem superior a dez cêntimos para ambos os combustíveis.

Os aumentos diferem da revisão em baixa feita esta semana pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) quanto à procura de petróleo até ao final deste ano e de 2023.

À mesma análise chega a Agência Internacional de Energia (AIE), que alerta para uma possível recessão mundial após a OPEP+ reduzir a produção de crude.

Os cálculos do matutino de economia baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

E em conta está já o alívio da carga fiscal sobre os combustíveis através do mecanismo semanal de revisão do ISP, assim como a descida das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa do IVA.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

Os dados disponíveis para o Jornal de Negócios só estão disponíveis até quinta-feira, quando falta um dia de negociação.

