Combustíveis descem segunda-feira mais do que o esperado

A gasolina simples 95 deverá descer cinco cêntimos por litro na próxima segunda-feira, com o litro do gasóleo simples a poder cair sete cêntimos, de acordo com as previsões do Governo.

Inalterado vai manter-se na próxima semana o desconto temporário do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP): 3,7 cêntimos por litro para a gasolina, e 4,7 cêntimos para o gasóleo.

Tendo em conta o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, esta evolução dos preços "determinaria uma subida".

No entanto, e tendo em conta o atual contexto, o Governo "optou por diferir este ajustamento para o momento em que se concretize a descida do ISP pela aplicação da fórmula".

"Tal resulta numa redução da receita do IVA, que, segundo o referido mecanismo semanal de revisão, conduziria a um aumento das taxas unitárias do ISP em 2,3 cêntimos no caso do litro de gasóleo, e de um cêntimo no caso do litro da gasolina", explica o Executivo em comunicado.

AutoVoucher devolve 91 M€

Os reembolsos efectuados no âmbito do AutoVoucher atingiram os 91,4 milhões de euros, disse esta sexta-feira o Ministério das Finanças, tendo aquela plataforma alcançado os 2.952.896 aderentes.

É um acréscimo de 24,5 milhões de euros face ao valor contabilizado na última semana, quando os reembolsos totalizaram 66.893.075 euros.

Lançado no início de Novembro, o Autovoucher começou por consistir na atribuição de um reembolso de dez cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível.

Para tal, os consumidores tinham de registar-se na plataforma IVAucher, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês.

A medida foi desenhada para durar durante cinco meses mas, perante a escalada de preços registada após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Governo decidiu reforçar de dez para 40 cêntimos (ou de cinco para 20 euros) o valor do subsídio atribuído em Março e Abril.

Desde que, a 25 de Março, foi anunciado o prolongamento da medida para Abril, houve 336 mil novas adesões ao programa.

Segundo as regras da medida, quem tenha aderido no último mês, mas apenas utilize o benefício em Abril, irá receber um total de 40 euros de reembolso com o primeiro abastecimento.

Para quem apenas aderiu à plataforma este mês, o benefício total é de 20 euros.

