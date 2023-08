Combustíveis a subir há seis semanas: segunda-feira há novos aumentos

Os combustíveis prosseguem a escalada nos preços iniciada em meados de Julho, estando previstos novos aumentos para a próxima segunda-feira.

A gasolina deverá subir 1,5 cêntimos por litro, com o gasóleo a reforçar essa tendência com mais dois cêntimos, de acordo com o Jornal de Negócios.

No início da próxima semana, a gasolina simples 95 deverá ter um preço médio de 1,87 euros/litro, com o gasóleo simples a chegar aos 1,723 euros/litro.

Para quem abastece com a gasolina 95 aditivada, o preço deverá ficar muito perto dos dois euros por cada litro, com a 98 a ter já ultrapassado esse valor.

Ambos os valores já incluem os descontos aplicados pelas gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Todavia, é necessário ter em atenção que estes valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?