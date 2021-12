Comboio trava para carro sair da passagem de nível

Não se percebe o que passou pela cabeça do condutor do automóvel mas, em vez de seguir em frente na passagem de nível, decide virar à esquerda para a linha do comboio.

A insólita situação aconteceu há pouco mais de uma semana em Princeton, no estado americano de Indiana.

O aviso sonoro começa a tocar e as cancelas a baixarem mas nada feito: o condutor não consegue tirar o carro dos carris.

Ao ver a luz do comboio cada vez mais perto, decide abandoná-lo à sua sorte mas, felizmente, o maquinista está atento e consegue travar a tempo o "paquiderme".

Depois é uma questão de esperar que o condutor tire a viatura da linha, incentivado pelas palavras de ordem e o esbracejar do maquinista para se despachar.

