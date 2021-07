Comboio destrói carro bloqueado em passagem de nível

Ficar bloqueado numa passagem de nível e só ter tempo de saltar do carro para fora segundos antes de o comboio o destruir por completo.

O incidente aconteceu na última terça-feira em Bertrange-Strassen, nos arredores da cidade do Luxemburgo.

"Presa" entre as duas cancelas e, face à aproximação do comboio, a condutora optou por sair do carro em vez de tentar derrubar o obstáculo.

Quase de seguida, surge o comboio que arrasta e destrói a viatura por completo. Do acidente não resultaram quaisquer vítimas.

No vídeo amador não se percebe se o carro sofreu algum problema mecânico ou se a condutora forçou a passagem quando os alertas sonoro e luminoso avisaram que as cancelas iam baixar.

