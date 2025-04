Collection 2025 é primeira série especial do renovado Citroën C4

É a primeira série especial do Citroën C4 depois da recente renovação de que foi alvo. Proposta nas versões micro híbrida e eléctrica, a linha Collection 2025 realça de forma notória as qualidades do SUV.

Tendo como base o acabamento Plus, a ele são acrescentados equipamentos do topo de gama Max, sem esquecer detalhes estéticos exclusivos.

A distinguir a "colecção" Primavera/Verão está o tejadilho em preto contrastante com a cor da carroçaria, que pode ser em Blanc Okenite, Gris Mercury, Noir Perla Nera ou Bleu Eclipse.

Somam-se as jantes Amber de 18 polegadas em negro com inserções aerodinâmicas em Rouge André, assim como as janelas traseiras escurecidas.

Os detalhes a vermelho no pára-choques frontal e nas soleiras laterais dão ao SUV compacto uma personalidade muito própria, distinguida pelo logótipo específico na porta da bagageira.

Interior mais personalizado

O C4 Collection 2025 ganha também um tratamento exclusivo a bordo, com os bancos Advanced Comfort no tom Urban Grey a terem inserções de tecido em Blanc Curitiba na zona superior dos encostos.

Os painéis laterais, especificamente desenvolvidos para esta versão, integra medalhões e apoios de braços das portas em tecido TEP cinzento.

O posto de condução associa um painel de instrumentos de sete polegadas a um ecrã de 10 polegadas para o infoentretenimento com navegação 3D conectada, e com planeador de rotas no C4 eléctrico.

Climatização automática de duas zonas, câmara de marcha atrás, assistente digital com o comando vocal Hello Citroën, e compatibilidade sem fios com Apple Carplay e Android Auto completam o equipamento.

Proposto é ainda o ChatGPT com reconhecimento de voz directamente integrado no sistema de infoentretenimento através do pacote Connect Plus.

A série limitada Collection 2025 é proposta no C4 Hybrid 145 a partir de 32.375 euros, enquanto no ë-C4 Electric de 156 cv e autonomia até 415 quilómetros arranca nos 41.725 euros.

